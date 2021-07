La 66a Tertúlia de Criança de Manresa se celebrarà demà a 2/4 de 6 de la tarda al pati de l’Ateneu la Sèquia, entrada pel carrer Amigant, 8. Com sempre, s’hi pot arribar i marxar de forma lliure. Els infants són benvinguts. El tema triat és «Vacunació a la infància». Es debatran qüestions sobre si es coneixen les vacunes, si ens plantegem la seva importància o si incideix estar o no vacunat a la vida quotidiana en societat. Tot i ser l’únic medicament que s’administra de forma sistemàtica, la informació sobre la vacuna no es facilita per defecte, sinó que s’ha de sol·licitar de forma expressa.