La presència de clients, aquest dissabte al matí, als estands dels productors de tomàquets constatava l’interès creixent pels productes agroalimentaris de proximitat. La festa que cada any se celebra a Manresa al voltant d’aquest cultiu, i que ha arribat a la cinquena edició, ha atret un bon nombre de visitants i a mig matí tot de visitants s’apropaven a l’estand per observar les varietats. N’hi havia que demostraven ser bons coneixedors de les diferents variants del Bages i tenien molt clar quins tomàquets volien a l’anar a comprar. En aquesta edició hi havia vuit productors, més o menys el mateix nombre d’altres anys, però també n’hi havia un de nou, que hi era present per primer cop.