Els hortolans del Bages constaten que la pandèmia està empenyent un canvi d’hàbits alimentari i cada cop més consumidors prefereixen productes de proximitat, així que en molts casos han augmentat la producció per satisfer la demanda. L’increment és molt variable entre els hortolans que ahir eren presents a la Festa del Tomàquet de Manresa, certamen que pretén potenciar les variants autòctones d’aquest cultiu, i asseguren que les hortalisses que creixen al Bages són cada cop més conegudes.

Tot i que la pandèmia és un factor que clarament ha incidit en la nova actitud dels compradors, la promoció que se n’està fent en la Festa del Tomàquet, que ha arribat a la cinquena edició, també hi ha tingut a veure. «La situació actual ha ajudat i el cert és que ens han comprat més aquesta temporada, potser perquè els consumidors no han tingut tantes oportunitats de comprar a fora. A part, ara la gent és més conscient de la necessitat de consumir productes agroalimentaris de proximitat», explicava Pere Calafell d’Hora Can Calafell de Viladordis, i assegurava que aquesta temporada ha estat bona. La producció de tomàquets d’aquest agricultor ha augmentat prop del 40% comparada amb la de fa dos anys, quan encara no hi havia pandèmia.

Ha estat un dels millors anys i s’hi pot trobar quantitat i qualitat, a part que cada cop més productors s’hi apunten. Calafell destacava, com altres productors locals, que, a part de la pandèmia, la promoció que se n’està fent en els darrers anys i la implicació de l’Ajuntament de Manresa també han estat decisius perquè la gent percebi que a la comarca hi ha «un molt bon producte». A mig matí tot de visitants s’apropaven als estands per observar les varietats. N’hi havia que demostraven ser coneixedors de les diferents varietats del Bages i tenien molt clar quins tomàquets volien comprar. Tots els hortolans atenien clients a mig matí en el lloc del certamen, que es va celebrar a la plaça del Puigmercadal, just davant del mercat.

Hi havia vuit productors, més o menys el mateix nombre d’altres anys, però també n’hi havia un de nou, que hi era present per primer cop. «Fa poc més d’un any que hi estic ficada. A casa meva sempre hem fet mongeta del ganxet, som del Poal, i el meu avi ja feia horta. Vaig començar a repartir cistelles a domicili de verdura ecològica, suposo perquè sempre ho he mamat a casa. Ho vaig provar fa poc més d’un any i encara hi soc. És clar, jo no puc dir si hi ha hagut un augment perquè fa poc que m’hi dedico, però cada cop més la gent busca això, i hi ha bones vibracions», afirmava Gemma Rossinyol.

També hi havia productors presents des de fa anys a la Festa del Tomàquet, com els de l’Hort del Puig, a Castellbell i el Vilar. Marta Salas explicava que aproximadament produeixen el doble de tomàquets perquè durant el confinament van muntar un hivernacle i, per tant, ara tenen capacitat de cultivar-ne més. «Això ens va permetre avançar la collita», afirmava. Els clients compraven, sobretot, una nova varietat, la Sant Benet, que exhibia a la parada, perquè molts tenien curiositat per tastar-ne de nous tipus.

Més i variat

«A la comarca cada cop hi ha més propostes que ens apropen al producte del camp i al sector primari, bàsic perquè ens alimenta i ens cuida el paisatge», explicaven Alba Rojas, Mireia Cirera i Isabel Álvarez, responsables de la cooperativa Mengem Bages, dedicada a la distribució de productes de quilòmetre zero des de fa deu anys. També indiquen que la pandèmia ha ajudat a «generar més consciència» i el significat de «consumir de prop i generar economia al territori», i que «el canvi s’ha notat». Actualment treballen amb una vintena de productors.

Des de la cooperativa destaquen el fet que en els darrers anys han augmentat les varietats de tomàquet i que el consumidor s’està acostumant a veure’n cada cop més de diferents tipus, i insten els agricultors a apostar per les varietats «per donar un valor afegit a l’hort».