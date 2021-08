Aquest dilluns finalitza el termini per presentar ofertes al concurs públic per urbanitzar el tram sud de l’avinguda dels Països Catalans, el que ha d’anar de la carretera de Viladordis fins als Trullols. El pressupost de l’obra és d’un milió d’euros. Els treballs s’iniciaran a la tardor, i no pas a finals d’estiu com es va anunciar en un primer moment, i s’han d’executar en un termini de 10 mesos.

Actualment s’està executant el tram que va des de l’esmentada carretera de Viladordis fins a la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, un projecte de 4,5 milions d’euros dels quals el 60 % els aporta la Generalitat. La previsió és que s’enllesteixi a l’octubre.

Una ronda interna

Un cop es completin les del tram sud, el que era està a concurs públic, el nou eix viari connectarà la ronda de Manresa de la carretera C-55 amb Prat de la Riba. De fet, serà com una ronda interna de la ciutat que ha de treure trànsit del nucli urbà, sobretot al sector de la Sagrada Família i Font dels Capellans, i més concretament al carrer de Sant Cristòfol, la carretera de Vic i la del Pont de Vilomara.

Dilluns acaba el termini perquè les empreses hi presentin les seves ofertes, i dimarts s’obriran les pliques. A partir d’aquí s’adjudicaran els treballs i s’haurà d’iniciar l’obra. Si bé en un primer moment es va dir que seria a final d’estiu, la previsió és que comenci a la tardor.

Els terrenys per on passarà la nova avinguda són actualment erms o destinats al conreu agrícola de regadiu. Aquest paisatge es convertirà en una avinguda amb un carril de circulació en cada sentit entre la carretera de Viladordis i el carrer de Caietà Mensa, al costat del Decathlon, igual que el primer tram entre la carretera i Prat de la Riba. En un futur hi hauria d’haver dos carrils en cada sentit. A partir de l’enllaç amb el Caietà Mensa es preveu completar la vorera oest del tram de l’avinguda dels Països Catalans fins a enllaçar amb el Joan Fuster.

Una rotonda unirà els dos nous trams de l’avinguda a l’altura de la carretera de Viladordis. Actualment, a la carretera, que té dos carrils de circulació en cada sentit, n’hi ha un de tallat per banda, precisament, per treballar amb la nova rotonda. D’aquí partirà el tram sud.

Inversió municipal

La inversió per fer aquesta obra anirà a càrrec exclusivament de l’Ajuntament de Manresa exclusivament. A diferència del tram que s’està urbanitzant actualment, no hi participa la Generalitat. El pressupost municipal d’aquest 2021 ja preveu una partida de 700.000 euros. La resta s’inclourà als pressupostos de l’any vinent.