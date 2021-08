L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, han presentat els eixos principals del projecte Manresa 2022 al Superior General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, aprofitant la seva estada a Manresa. Sosa va presidir dissabte al vespre al santuari de la Cova la celebració de l’Any Ignasià que commemora els 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola.

A la trobada es va parlar dels eixos bàsics del projecte Manresa 2022 que prepara l’Ajuntament per recordar, en aquest cas, l’estada de Sant Ignasi a la ciutat fa 500 anys. Durant la reunió es va parlar de detalls del programa i del que representarà per la ciutat, el conjunt de la societat i també per la comunitat de jesuïtes. Van acompanyar Sosa el director del Secretariat Diocesà de Relacions Interreligioses, Joan Hernández, que col·labora en l’organització d’alguns actes de Manresa 2022; el superior de la Cova de Manresa, Lluís Magriñà; i el provincial de la Companyia de Jesús a l’estat espanyol, Antonio España.

L’any 2017 una delegació de l’Ajuntament encapçalada pel llavors alcalde Valentí Junyent, va visitar Sosa a Roma per presentar-li el projecte i buscar el suport de la Companyia de Jesús.

El religiós veneçolà Arturo Sosa aprofitarà la seva estada a Manresa per fer els exercicis espirituals a la Cova. Dissabte al matí va recórrer els darrers quilòmetres del Camí Ignasià (imatge), el mateix que va fer Ignasi de Loiola quan va arribar a la ciutat fa 500 anys. El recorregut el va emocionar, segons va dir (veure Regió7 de diumenge).