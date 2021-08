L’obertura de la convocatòria per vacunar joves d’entre 12 i 15 anys, que van començar a rebre el fàrmac aquest dimecres, ha fet a Manresa hi hagi hagut un repunt de la demanda per vacunar-se, que s’havia desaccelerat coincidint amb l’inici de les vacances. Dimecres, un total de 652 joves d’entre 12 i 15 anys van passar pel centre de vacunació del Palau Firal de la capital del Bages per rebre el medicament contra el coronavirus. Representen una mica més del 33 % del total de vacunes que es van administrar el mateix dimecres. Van ser un total de 1.950 dosis.

Salut va alertar a inicis d’aquesta setmana que la demanda de cites per vacunar-se havia baixat al conjunt de Catalunya, també en el cas del Palau Firal. A inicis de setmana el centre de vacunació de Manresa disposava de de 4.840 dosis, i en tenia més de 1.600 per adjudicar.

Es tracta d’una situació excepcional que també es dona arreu de l’estat i que s’atribueix a l’inici de les vacances. Fins ara s’omplien sense problemes tots els forats buits. En els pics més alts de vacunació, a Manresa es podien arribar a tancar 3.000 cites en poques hores, segons va recordar a aquest diari l’adjunta a direcció del Servei d’Atenció Primària de l’ICS al Bages, Berguedà i Moianès, Ester Vila (veure Regió7 de dimarts).

Per aquest motiu el departament de Salut va fer una crida a la població a vacunar-se. A partir dels 16 anys totes les franges d’edat estan obertes. La dels més grans és la que registra un percentatge de vacunació més alt. Són les primeres que es van obrir. De 20 a 39 anys, és on s’hi vol posar més èmfasi perquè es vacunin, sigui agost o no.

S’hi afegeixen els més joves

Dimecres s’hi van afegir els joves de 12 a 15, i la convocatòria ha trencat la tendència a l’estancament que havia començat amb aquest mes d’agost.

Precisament el ritme més lent de vacunació va fer que les autoritats sanitàries obrissin la vacunació als més joves i no pas perquè «estiguem preocupats perquè aquesta franja d’edat emmalalteixi. Normalment no tindran grans efectes encara que agafen la covid», va recordar al Palau Firal un dels coordinadors de la vacunació de Salut, Pere Martí (veure Regió7 de dimecres).

Vacuna i vacances

La vacuna i les vacances no són incompatibles, va fer notar Martí, i més si es fan al territori. «Tenim exemples de gent que s’ha vacunat amb tota normalitat abans de marxar i que el dia que li toca la segona dosi venen, es vacunen i continuen les vacances. Hi hem de posar més naturalitat».

El cas és que la segona dosi s’ha d’administrar al mateix centre de vacunació on s’ha rebut la primera per una qüestió de l’aplicació informàtica que s’utilitza per organitzar tot el procés i gestionar la cita de la segona dosi. No es pot injectar el fàrmac en un lloc i el segon en un altre. Sí que hi ha la possibilitat d’endarrerir la cita d’una segona dosi tenint en compte, però, els terminis aconsellats per rebre-la.

A Catalunya un 50.000 joves d’entre els 12 i els 15 anys ja han demanat cita per rebre la primera dosi de la vacuna contra la covid. Se’ls hi administrarà o bé Pfizer o bé Moderna. Caldrà una segona dosi al cap de 3 o 4 setmanes en funció del fàrmac que rebin.

Per vacunar-se cal haver complert ja els 12 anys, portar la targeta sanitària, seguir el mateix circuit que els adults i anar acompanyat del pare, mare o bé el tutor o tutora legal.