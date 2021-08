Any 2020. L’any de la pandèmia que ho ha canviat tot. La Fundació Althaia de Manresa dedica bona part de la seva memòria d’aquest 2020 a la covid. Dona una idea del gran impacte que va suposar. En aquestcas a nivell hospitalari. Al costat de les xifres més dramàtiques com el número de morts, 246 als centres sanitaris d’Althaia, o de pacients ingressats, 1.784, n’hi ha d’altres que revelen la dimensió de l’emergència sanitària com per exemple que a l’Hospital de Sant Joan de Déu es van dur a terme més de 110.000 proves PCR o que al llarg del 2020 es van utilitzar 790.000 mascaretes.

De la memòria també en destaca una extensa cronologia que comença el 31 de gener, quan es va disposar de la primera versió del procediment d’actuació davant casos de SARS-Co2. El 4 de març es detectava el primer cas de covid a Manresa, un home que va ser atès a l’Atenció Primària que gestiona Althaia. Era una home de 47 anys amb símptomes lleus (veure Regió7 del 5 de març).

Immediatament després es va constituir a Althaia l’anomenat Comitè de Crisi que es reunia cada dia a primera hora del matí. Estava format per directius i professionals de diferents àrees i serveis.

L l’11 del mateix mes van ingressar les dues primeres persones amb coronavirus a Sant Joan de Déu. A partir d’aquí tot es va desfermar i quatre dies després, el 15 de març, s’informava de la primera mort per coronavirus.

Althaia fa memòria i relata què va passar a l’inici de la pandèmia i quines adaptacions i transformacions va haver de dur a terme per fer-hi front. Recorda que el 2020 hi va haver dues onades i l’inici d’una altra. Els pics d’incidència van ser a principis d’abril, quan es va arribar a les 390 persones ingressades als tres centres sanitaris de la fundació. El segon va ser a principis de novembre i la tercera onada va començar el 6 de desembre i va tenir el pic el gener del 2021.

La primera onada

A la primera onada l’Hospital de Sant Joan de Déu es va convertir pràcticament en un hospital monogràfic per atendre pacients amb la covid, tret dels casos urgents i inajornables d’altres malalties.

Les visites presencials es van substituir per trucades telefòniques i es va anul·lar tota l’activitat quirúrgica excepte aquelles urgents i les oncològiques. Els quiròfans, l’àrea de reanimació del bloc quirúrgic i l’hospital de dia es van convertir en unitats de crítics i semicrítics, i els professionals es van reorganitzar en equips multidisciplinars de forma que hi va haver especialistes que van haver d’assumir tasques que no els hi eren pròpies per poder cobrir totes les necessitats que va generar la pandèmia. Professionals mèdics i d’infermeria jubilats, acabats de llicenciar, estudiants de darrer any i residents, es van afegir als equips.

Arran de la saturació es van derivar pacients a la Clínica de Sant Josep, que primer va ser un centre net de covid. Aviat, però, també van ingressar amb coronavirus, igual que al Centre Hospitalari.

A nivell de primària, a Manresa es van tancar tots els Centres d’Atenció Primària, els de l’ICS i els dos que gestiona Althaia, i tot el servei es va centralitzar al CAP Bages. L’atenció s’oferia bàsicament via telefònica.

Durant el 2020 la Fundació Althaia va atendre 1.784 persones afectades per la covid, de les quals 229 van haver de passar per l’UCI. Un 45 % van ser dones, i un 55 % homes. La mitjana d’edat va ser de 66 anys, i hi van haver 246 persones que van morir a centres de l’entitat sanitària i assistencial.