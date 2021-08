Des de la seva creació, l’activitat de la Clínica del Dolor de la Fundació Althaia, de Manresa, s’ha anat incrementant progressivament, assolint les 2.646 visites l’any 2019 i les 3.033 el 2020. Però durant el primer semestre d’enguany, a causa del suport que l’equip d’anestesiòlegs ha donat a la lluita contra l’epidèmia de covid-19 i la manca de professionals d’aquesta especialitat que ha impedit cobrir algunes baixes, s’ha reduït un 40% fins a les 913 visites.

La crisi sanitària també ha provocat que, per tal de garantir les mesures de seguretat de pacients i professionals, bona part d’aquesta activitat s’hagi fet de manera telemàtica.

Durant el 2020, van ser un 62% de les visites i durant el primer semestre del present 2021 han representat un 84% de l’activitat. Cal tenir present que l’any abans de la pandèmia, el 2019, aquesta modalitat de visites de la Clínica del Dolor no arribaven a l’1%. La Fundació Althaia preveu que a partir del setembre l’activitat de la Clínica del Dolor comenci a normalitzar-se, tant pel que fa al volum com a les visites presencials, sempre que la crisi sanitària generada per la covid ho permeti. La Clínica del Dolor, que va néixer a la Fundació Althaia l’any 2004, ofereix tractament de dos tipus de dolor: el dolor agut i el dolor crònic.

Pel que fa al dolor crònic, el tractament es fa, bàsicament, a nivell ambulatori. Metges especialistes en Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor són els encarregats de tractar els pacients que pateixen dolor amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Com en altres activitats assistencials, la pandèmia de covid-19 ha impactat en el normal funcionament de la Clínica del Dolor. Segons Althaia, cal tenir en compte que els anestesiòlegs són els professionals que, a més de realitzar l’activitat quirúrgica que li és pròpia, donen suport, des de l’inici de la pandèmia, a l’àrea de pacients crítics (UCI). «Això ha reduït els recursos professionals destinats a la Clínica del Dolor i, per tant, la seva activitat», explica.