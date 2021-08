L’atur va de baixa a Manresa per quart mes consecutiu, però encara és notablement superior al que hi havia abans de l’epidèmia. Les darreres dades del Mercat de Treball a Manresa corresponents al mes de juny són de 5.734 aturats registrats.

Són 821 aturats més que els 4.913 que hi havia el febrer del 2020, en el moment previ a l’esclat de la crisi sanitària més important en un segle. Això és el 16% més d’aturats, un percentatge important que en el moment de màxima incidència va arribar a ser de gairebé el 29%.

Va ser el febrer d’enguany quan l’atur, que havia anat creixent progressivament des de l’inici de l’epidèmia, va arribar a les 6.329 persones.

S’havia passat d’un atur a Manresa estabilitzat just per sota de les cinc mil persones a superar les sis mil tres-centes i, a partir d’aquí, hi ha hagut una reducció progressiva. El mes de març l’atur era de 6.221 persones, el mes d’abril, de 6.148; el maig, de 6.109 i el juny, de les ja esmentades 5.734.

En total, una reducció de 595 persones menys en 4 mesos i tant de bo la tendència es mantingui i es pugui reduir molt més la xifra.

Per sexes hi ha 3.067 dones aturades (53,5%) i 2.667 homes (46,5%). Quant a la taxa d’atur, si la dels homes és del 14,8 %, la de les dones és del 17,1%.

La taxa d’atur de Manresa és del 15,9%, superior a la de ciutats com el Prat de Llobregat (12,8%), Cornellà de Llobregat (12,8%), Sant Cugat (7,5%), Rubí (14,2%), Castelldefels (12,8%), Cerdanyola (10,6%), Viladecans (12,3%), Granollers (13,1%), Mollet del Vallès (13,1%), Sant Boi de Llobregat (12,8%) i Vilanova i la Geltrú (11%).

La comparativa de la situació de l’atur a Manresa seria encara més negativa si es fes prenent com a punt de partida no els 4.913 aturats que hi havia el febrer de l’any passat, just abans de l’esclat de l’epidèmia, sinó el juny del 2019, quan hi havia sense ocupació 4.844 persones registrades.

Manresa lidera el rànquing de municipis de més de 40.000 habitants amb més atur de la província de Barcelona, seguida de Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Badalona i Terrassa. L’altra cara de la moneda és la dels municipis amb menys atur i que són Sant Cugat, Castelldefels, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Barcelona.

En tancar el mes de juliol hi havia registrades a les llistes de l’atur un total de 27.637 persones a la Catalunya Central, el que suposa 2.486 menys. Es tracta d’una davallada del 8,25 %, la més elevada des del començament de la pandèmia respecte del mes anterior. En termes interanuals, la caiguda és del 12,29%, i el darrer any amb xifres semblants és el 2017, amb baixades del 12,61% el juny.