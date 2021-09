«Primer va ser la pandèmia; després, que encara no hi havia Govern a la Generalitat i, quan n’hi havia, que calia esperar el nomenament del nou conseller. Ara, que a les residències privades hi ha vacants, quan el problema és que a Manresa que per tenir una plaça pública hi ha una llista d’espera de dos anys». Per a la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent Gran, a l’Ajuntament ja no li queden excuses per no tirar endavant la residència pública al Xup.

En un comunicat conjunt amb l’associació de veïns del barri manresà, han retret a l’alcalde Marc Aloy que en l’entrevista que li va fer aquest diari per a l’especial de la festa major digués que «la decisió de si fem una residència de 90 places al Xup està en quarantena». Consideren que justament s’hauria de fer tot el contrari. «Caldria activar-la de forma urgent. La seva construcció (que es pot allargar com a mínim dos o tres anys) és una necessitat imperant per les persones grans amb pocs recursos». Insisteixen que «volem una residència 100% pública per a tots els ciutadans de Manresa i comarca que no poden pagar una residència privada. No volem que hi hagi places privades, com tampoc no volem la gestió de cap empresa privada que se’n lucri. Massa anys s’han lucrat a costa del nostre treball. Volem que la gestió i el manteniment sigui 100% públic. Els serveis públics garanteixen drets fonamentals com l’educació, la salut i la protecció social. Per això volem uns serveis i equipaments 100% públics, universals i de qualitat, que garanteixin condicions laborals dignes i que fomentin una societat més justa socialment i sostenible ambientalment». Recorden que el terreny a on anirà és una cessió que no es pot malbaratar.