El temps no va acompanyar, ahir, la primera jornada de les Fires de Setembre de Manresa, un esdeveniment que ajunta les parades d’artesania i la liquidació d’estocs. Organitzada per la UBIC, és el segon any que es fa.

Ahir, només es van muntar les parades d’artesania i d’alimentació a la plaça Sant Domènec, i al primer i segon tram del passeig de Pere III fins abans de la plaça Espanya. Al matí va costar que s’animés, però al migdia s’hi va veure força gent fins que va començar a ploure. A la tarda estava tan buida que hi ha algun paradista que ho va aprofitar per fer la migdiada a la parada. No semblava que la pluja s’aturés al vespre.

Avui, es torna a repetir la fira d’ahir i s’hi afegirà la de liquidació dels estocs de temporada i els concessionaris de cotxes d’ocasió. Estarà entre la plaça Espanya i la plaça de l’11 de Setembre.