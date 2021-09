L’Ajuntament de Manresa ha aclarit que el procés de participació ciutadana en forma de sessions informatives i d’una enquesta per decidir si l’illa de vianants del carrer d’Àngel Guimerà ha de ser amb el bus circulant-hi o sense, és vinculant. És a dir, que «l’Ajuntament tindrà en compte els resultats de l’enquesta per prendre la decisió, analitzant i valorant tots els aspectes que es demanen».

Al marge de l’enquesta, informa el consistori, «també es tindran en compte els comentaris que sorgeixin en les sessions presencials que s’estan fent». En total, se n’han celebrat cinc i avui s’ha programat la darrera, a les 7 de la tarda, a la seu de la UManresa-FUB, en aquest cas, adreçada al Consell de Districte Nord.

Inicialment, quan es va informar sobre les eines de participació ciutadana lligades a la transformació del cèntric vial manresà no es va concretar que el que opini la gent sigui vinculant sinó que es va dir que seria orientatiu a l’hora de triar un model o l’altre.

Enquestes a peu de carrer i de bus

Fins ahir, havien contestat l’enquesta on-line una vuitantena de persones. La ciutadania ho pot fer fins el dia 30 d’aquest mes a la web decidim-manresa.diba.cat. A més a més, des d’abans d’ahir hi ha tres persones que fan l’enquesta a peu de carrer: dues al carrer Guimerà i una tercera dalt les línies L1, L2 i L3 del bus urbà, que són les que passen actualment pel vial. «Això ens permet arribar a més gent, així com també donar resposta a la gent que no està tan digitalitzada», ha remarcat l’Ajuntament. Per contestar l’enquesta cal facilitar el DNI i la data de naixement per confirmar que la persona està empadronada a Manresa, i evitar alhora la duplicitat de vots.

La previsió de l’equip de govern, tal com va informar en roda de premsa, és anunciar el mes vinent per quin model aposta per realitzar el projecte de cara a l’any vinent i, el 2023, executar-lo. Parlem d’una transformació de la qual es parla fa més de deu anys.