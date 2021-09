El rebut de l’aigua tindrà l’any que ve un increment mitjà a Manresa del 3,5%, que s’afegirà al 3,5% d’augment d’enguany. La revisió de tarifes per al 2022 va ser aprovada al ple municipal d’ahir amb els vots a favor de l’equip de govern d’ERC i JxM, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Fem.

L’any que ve suposarà a les famílies pagar 4 euros més a l’any.

El govern municipal va argumentar el vot favorable per la necessitat que Aigües de Manresa mantingui l’equilibri financer necessari per continuar oferint el servei, mantenir les responsabilitats delegades -com la gestió de les piscines municipals- i fer front als reptes de futur com la nova planta potabilitzadora supramunicipal al costat del parc de l’Agulla en un marc d’augment de les despeses salarials, renovació del parc de comptadors, augment del preu de l’aigua ja abans de ser tractada i l’increment del cànon de desembassament de la Baells. A més de l’augment dels diners destinats a bonificacions socials.

El PSC va posar en dubte que Aigües de Manresa hagi de continuar suportant la càrrega de la gestió de les piscines i Fem va mostrar el seu desacord amb un plantejament tarifari que no posa en primer terme garantir l’accés universal a aquest servei bàsic.