Fins ahir i a manca de sis dies perquè es tanqui el període per poder-hi participar, 277 persones han contestat l’enquesta per definir la transformació del carrer d’Àngel Guimerà en una via de prioritat per a vianants i amb accés limitat als vehicles autoritzats.

De les 277 persones, 209, va informar l’Ajuntament, han accedit a l’enquesta a través de la web Decidim Manresa i la resta ho han fet a peu de carrer mitjançant els tres enquestadors que des de dilluns d’aquesta setmana recorren el vial amb l’objectiu de recollir el màxim d’opinions de la ciutadania.

Durant aquests primers dies, també s’han dut a terme vuit sessions informatives. D’aquestes, cinc van ser públiques –l’acte de presentació i els quatre Consells de Districte– i les tres restants van ser específiques: una d’elles es va celebrar en el marc del Consell de Mobilitat i les altres dues per tal d’informar comerciants i veïns. En total, han participat en aquestes sessions 169 persones.

L’Ajuntament explica que va decidir iniciar el procés participatiu per acabar de definir com ha de ser la futura illa de vianants per l’alta complexitat del carrer, principal eix comercial de la ciutat en el qual conflueixen diversos interessos i tipologies d’usuaris. El Guimerà té 484 veïns, 150 activitats econòmiques, una important densitat de trànsit i un pes considerable del bus urbà, amb més de 4.400 usuaris diaris.

Per aquest motiu, «per al govern municipal la participació de tots els col·lectius esdevé primordial. Com ja hem posat de manifest des de l’inici d’aquest procés, considerem molt important obtenir el màxim d’aportacions possibles de la ciutadania per tal d’acabar de definir el model. Reiterem també que totes les opinions –tant les de les sessions informatives com les de les enquestes– s’incorporaran al procés de decisió, juntament amb la resta d’elements que hi intervenen, per acabar de decidir l’alternativa definitiva».

Els objectius dels dos models

A l’hora de transformar el vial l’Ajuntament contempla dos models per determinar si es manté o no el pas del bus urbà per aquesta via o si s’opta per una via alternativa, així com la ubicació de les parades que han de fer que la mobilitat entesa en el seu conjunt flueixi de la manera més adequada a la zona central de la ciutat. Els dos models, que inclouen una reforma total del carrer Guimerà en el tram entre Sant Domènec i Crist Rei i «es plantegen com a alternatives equivalents», tenen com a objectius principals fomentar la mobilitat sostenible i els itineraris a peu, pacificar el trànsit, reduir els sorolls i millorar el transport públic per aconseguir una mobilitat més sostenible, i reduir l’ús del vehicle privat, rebaixant així la contaminació al centre de la ciutat i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Al mateix temps, remarca el govern manresà, busquen fer compatible amb la competitivitat i eficàcia del transport públic en aquesta àrea central de la ciutat, amb prioritat per als nous busos urbans elèctrics que s’incorporaran a la flota sigui quin sigui el model escollit. I, a més a més, pretenen reforçar el paper de l’àrea central de la ciutat com a lloc de passeig, de lleure, de compres i com a espai de referència cultural amb els equipaments del Kursaal i del Centre Cultural el Casino.

Com es pot participar

L’Ajuntament ha creat un espai específic a la web de participació municipal www.decidim.manresa.cat on la ciutadania pot conèixer tots els detalls sobre els dos models proposats i manifestar la seva opinió, fins al dijous 30 de setembre, emplenant una enquesta on se’ls demana que valorin diversos aspectes relacionats amb cada una de les alternatives. A banda, hi ha els enquestadors al carrer i s’ha fet una bustiada als veïns recordant-los que poden participar en l’enquesta a través de la web i per explicar-los com ho poden fer.

A tot això, David Aaron López Martí, regidor d’urbanisme i mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, ha escrit un article d'opinió a Regió7: