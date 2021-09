«El secret per construir una maqueta és tenir la imaginació d’un infant, posar-te a la seva pell i crear mons fantàstics», expliquen els sabadellencs Joan Carles Taixà i Mari Justícia, autors d’un dels diorames que més ha sorprès el públic en la cinquena edició de la Fira Playmobil a Manresa. És una escena que recrea la batalla del Nil de l’any 47 aC i, igual que la resta de muntatges, aconsegueix transmetre l’ambient històric del moment.

L’afició pels clicks ha tornat aquest cap de setmana al Museu de la Tècnica de Manresa, després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia. L’Associació Catalana d’Amics dels Clicks, amb el suport de l’empresa Kanko i del Parc de la Séquia, ha reunit una desena de diorames que se serveixen dels grans esdeveniments històrics. Unes recreacions que ahir ja van captivar el públic manresà, que al llarg del matí va omplir l’espai museístic. Fins avui, la mostra encara es podrà visitar.

Els diorames que més han sorprès el públic prenen la història com a protagonista. Des de la batalla del Nil, amb una construcció vestida amb piràmides, faraons i soldats, passant per la descoberta d’Amèrica, amb una recreació plena de vaixells, palmeres i conquistadors, fins al saqueig de Barcelona de l’any 985 dC, amb un muntatge que representa una ciutat emmurallada envoltada de flames. Al mateix temps, la fira també dona espai als diorames més fantàstics, amb la recreació del conte de l’Aladí, i als esdeveniments més culturals, amb un concert de Bruno Mars en miniatura.

La fira, que enguany celebra la cinquena edició, ja s’ha consolidat a la ciutat amb un públic familiar que, en molts casos, assisteix any rere any a la cita. «No hi faltem mai. De fet, ens agrada recórrer les diferents fires vinculades al Playmobil que se celebren arreu de Catalunya. Els nens sempre estan contents quan hi anem, és un món que els obre la imaginació», destaquen dos dels assistents, Ricard Caballero i Sílvia Martí. Els organitzadors preveuen igualar la xifra de l’entorn dels 2.000 visitants d’altres anys. De fet, són gairebé 1.000 les persones que han comprat l’entrada prèviament. Els tiquets també es poden aconseguir a la taquilla del museu.