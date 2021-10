A partir de dilluns tota l’activitat ambulatòria del Servei d’Otorrinolaringologia de la Fundació Althaia es traslladarà del Centre Hospitalari a l’Hospital Sant Joan de Déu, on ja es duen a terme les intervencions quirúrgiques de l’especialitat. D’aquesta manera, finalitza el procés d’unificació dels serveis assistencials en un sol edifici, tal com estava previst.

Amb el trasllat de l’activitat del Servei d’Otorrinolaringologia, finalitza el procés d’unificació dels serveis assistencials en un sol edifici, l’Hospital Sant Joan de Déu.

Per altra banda, al Centre Hospitalari hi quedarà l’activitat sociosanitària, amb les unitats de Convalescència i Llarga Estada, la Rehabilitació ambulatòria i l’associada a l’activitat sociosanitària, el Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI), i altres serveis administratius. La Clínica Sant Josep és l’edifici on es concentra l’activitat mutual i privada de la Fundació Althaia.

El nou espai permetrà oferir un millor servei als usuaris i unes millors condicions de treball als professionals, que podran realitzar la seva feina de manera més propera i integrada amb la resta d’especialitats de l’hospital.

El Servei d’Otorrinolaringologia estarà ubicat a la zona de consultes externes de l’hospital, a la planta -1, en uns espais que tenen una major funcionalitat i que s’han dissenyat i reformat completament segons les necessitats del servei i dels seus professionals.

Un 30% més d’espai

Amb el canvi d’ubicació s’incrementa l’espai destinat a aquesta especialitat, que tindrà 211 metres quadrats, un 30% més del que disposava al Centre Hospitalari.

L’especialitat comptarà amb cinc consultoris, una sala d’espera i una sala d’audiologia, que estarà insonoritzada. També hi haurà un espai destinat a la recuperació de pacients sotmesos a una prova o tractament ambulatori que requereixi un seguiment estret per part dels professionals del servei fins que els usuaris es puguin adreçar al domicili.

Una altra de les novetats és que el servei tindrà un dels dos gabinets d’endoscòpies de cap i coll amb opció de pressió negativa, per minimitzar encara més el risc de contagi de malalties de transmissió respiratòria, com la covid-19. Althaia disposa d’habitacions a planta i a l’UCI amb aquesta tecnologia.

En els nous espais de l’especialitat es desenvoluparà l’activitat no quirúrgica del servei, que atén majoritàriament els pacients ambulatoris i els pacients ingressats que ho requereixin.

A les consultes externes d’otorrinolaringologia se seguiran practicant les proves diagnòstiques, els controls de pacients intervinguts i les interconsultes. També es faran les visites d’alta resolució dels pacients que venen a consulta i que inclouen les exploracions i proves necessàries per poder arribar a un diagnòstic al final de la visita, estalviant temps i desplaçaments als usuaris.