Els trenta-tres mòduls que conformaran l’edifici FUB4 es construeixen a tota velocitat a les instal·lacions cardonines de CompactHabit, de l’empresa manresana Constructora d’Aro. A principis de desembre, trenta-tres camions els traslladaran i es muntaran com un mecano gegant que, un cop enllestit, serà una peça més de l’estructura del campus universitari manresà.

L’edifici, de 3,9 milions d’euros, que paga la FUB amb recursos propis, anirà situat entre la Clínica Universitària i la residència d’estudiants, amb entrada orientada a l’avinguda universitària i s’afegirà als edificis de la FUB1, 2 i 3. La 2 a l’antic CTM i la 3 a una nau de l’antic escorxador.

El nou edifici FUB4 serà un espai singular amb l’exterior d’alumini, fusta i ceràmica de 55 metres de llargada i dues plantes.

En aquests moments es treballa mòdul a mòdul per fer possible un edifici que a la planta baixa tindrà la recepció i dos espais diferenciats per al Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) i una escola bressol.

A la primera planta hi haurà dos centres de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats. El Lab 06 s’anirà engrandint i s’anirà ampliant a edats més enllà dels 6 anys, així que necessita doblar la cabuda.

A la segona planta, hi haurà les aules del grau en Educació Infantil, el de tècnic superior en Educació Infantil, màsters. També encabirà l’aula-taller que ara és a la FUB2. Aquest canvi de peces permetrà que la FUB2 agrupi tots els ensenyaments d’Empresa. Cal recordar que la FUB2 acull a hores d’ara el Lab 06 (que anirà a la primera planta).

El nou edifici FUB4 serà una construcció singular per l’ús de l’alumini, la fusta i la ceràmica.

Manel Parés, l’arquitecte director de l’obra i de tots els edificis que ha fet la FUB fins ara, ha explicat que la planta baixa perforada permetrà la comunicació física i visual de l’entorn . La FUB4 mantindrà una volumetria similar a la de la Clínica Universitària i acabarà de completar el front cap a l’avinguda Universitària.

L’edifici configurarà l’espai al voltant dels grans forats que permetran a cada planta disposar de llum natural.

A la planta baixa, fins a dos metres i mig, va un sòcol de ceràmica amb peces de 25 per 50 centímetres en relleu «per tal de donar una mica de vibració al reflex de la llum», explica.

La part superior tindrà un revestiment metàl·lic amb dues tonalitats verdes amb diferent intensitat de color. Totes les obertures van protegides del sol amb lames de fusta separades.

L’edifici tindrà 15 metres d’amplada per 55 de fondària. L’arquitecte destaca el tractament de façana que s’aplicarà. «Ha de completar tot el front. Volumètricament ha de tenir aquestes mides, però se li ha afegit la gamma cromàtica i els elements particulars que van protegint tots els forats de captació de llum».

Parés ha dit que hi haurà un pas central que de forma asimètrica donarà accés a l’aulari, i l’edifici combinarà aules voluminoses i peces més petites per completar tots els usos.