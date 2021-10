Per unanimitat, el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar que cada 31 de març es pengi la bandera trans blava, rosa i blanca dissenyada per Mónica Helms al balcó de l’ajuntament de Manresa «en record de totes les lluitadores del fet trans, del passat, del present i del futur en commemoració al dia internacional de la visibilitat trans».

La proposició aprovada afirma que les persones trans són molt discriminades i assetjades per la societat en general, i en especial les dones trans, que pateixen una doble discriminació, pel fet de ser dones i pel fet de ser trans.

El text de la proposició assegura que encara actualment es viu una exclusió enorme en l’àmbit laboral, on les persones trans no troben feina per la seva condició de gènere en un 80%.

A més «continua havent-hi assetjament escolar a infants i adolescents que expressen la seva identitat sentida i que no correspon a la que la societat els assigna al néixer, es nega el dret de compra o de lloguer d’un habitatge. El tracte inadequat en l’àmbit sanitari sol ser comú i hi ha discriminació en l’àmbit de l’esport, entre tantes altres situacions».

L’aprovació de la proposició va tenir la intervenció de Cecília Comas Simon, membre del Grup Transfamílies Bages, i de Sora Fernández Ruiz, membre de l’entitat Aldarull, que van fer ús del reglament de participació ciutadana per dir prou a la discriminació.