A Manresa hi ha 37.929 habitatges, dels quals 7.332 sense ningú empadronat i que el regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, va dir -en el ple municipal de dijous que va aprovar les noves ordenances fiscals i el recàrrec del 50% de l’IBI als propietaris de 3 o més pisos buits durant 2 anys- que són «l’objecte per fases d’aquest dictamen». L’any que ve el recàrrec se centrarà en 109 titulars de 3 o més habitatges buits. En concret són 54 persones físiques, 46 persones jurídiques i 9 entitats financeres.

Entre tots tenen 603 habitatges distribuïts de la següent forma: 195 són de persones físiques, 261 de persones jurídiques i 147 d’entitats financeres.

Per aquí comença un «procés que tindrà altres fases» i que té per objecte «eixamplar l’oferta i posar en circulació pisos que necessitem per pal·liar el problema de l’accés a l’habitatge».

En el mateix sentit, però demanant anar ja d’entrada més enllà, el regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, va assegurar que es feia curt donant resposta a una demanda històrica «perquè no ataquem ni el 10% del problema».

Un punt de vista totalment diferent va ser l’expressat pel portaveu del PSC, Felip González, que es va mostrar convençut que «erren en l’adversari», perquè s’afecta de forma important ciutadans quan s’haurien de centrar els esforços «en societats anònimes, societats limitades, fonts voltors i bancs». Per part de Ciutadans, el president de grup, Andrés Rojo, va dir que es tractava d’un «atac en majúscules a la propietat privada» que l’únic efecte que tindrà serà recaptatori. Pol Huguet, portaveu d’ERC, va dir, quan es va obrir el debat de la resta d’ordenances fiscals, que «per primer cop en molts anys es fa una gestió política progressista i ambientalista de les ordenances fiscals».