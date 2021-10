L’Associació de Veïns de la Sagrada Família s’ha queixat del mal estat en què es troba el camí del Grau, que és el que permet arribar des de la rotonda de Viladordis al camp de futbol de les Cots passant per la Torre Busquet.

La presidenta de l’ens veïnal, Marina Hosta, explica que, quan plou o cau aigua d’un canal de la sèquia que hi ha més amunt i que hi va a parar pel pendent, el camí de terra queda molt malmès. I afegeix que, per a més inri, algú ha tapat el senyal que informa que per aquest sender s’arriba al camp de futbol de les Cots. Recorda que en aquest camp de futbol hi ha dos equips que hi van a jugar, el de la Font dels Capellans i el Diapo, que, per tant, utilitzen el camí del Grau per arribar-hi. Tant ells com les persones procedents de fora que hi han de competir. Ara, remarca Hosta, «han de buscar per on entrar». Esmenta que arribar-hi pel l’altra banda, anant a buscar el camí pel carrer de Fra Coma i Galí, igualment té dificultats per les obres que s’estan fent a l’avinguda dels Països Catalans.

No és la primera vegada que el mal estat del camí del Grau genera les queixes dels veïns. El 2014 aquest diari ja va recollir les d’alguns usuaris i veïns que tenen un hort a la zona i que fan servir el camí per arribar-hi. D’altra banda, és un vial que alguns conductors utilitzen per fer drecera per no passar pel centre de Manresa. També s’hi veuen sovint ciclistes i persones que van a passejar.

Hosta reclama que l’Ajuntament asfalti la part on n’està o que, en el seu defecte, l’aplani i hi posi una capa de terra.