Els Comuns de Manresa es congratulem que, "després de molts mesos esquivant el debat sobre la seguretat a Manresa, finalment l’Ajuntament hagi decidit entomar-lo".

Recorden que feia dos anys que Manresa en Comú "reclamava a l’Ajuntament que posés en el centre de les seves prioritats, les polítiques de prevenció i seguretat, adoptant mesures amb perspectiva progressista, que no menystinguessin la lògica preocupació de bona part de la ciutadania i que a la vegada servissin per foragitar els discursos demagògics, xenòfobs i

masclistes que es donen entorn de la seguretat".

És en aquest sentit que van registrar una instància a l’Ajuntament sol·licitant la creació del Consell de Prevenció i Seguretat -instància que, per cert, mai ha estat contestada-.

Afirmen que "ara que l’Ajuntament ha decidit que la seguretat sí que és cosa seva i ens han fet conèixer les seves 8 mesures 'per fer front a la inseguretat ciutadana'" consideren que cal fer algunes consideracions.

Manresa en Comú comparteix la necessitat d’ampliar efectius policials, però afirma que "la seguretat no pot descansar només en els professionals de la seguretat, ha de ser participada per la ciutadania que ha de formar part activa en el disseny de les polítiques de seguretat si aquesta és entesa de manera democràtica".

Creuen que per fer possible aquest marc és imprescindible la implicació del teixit social de la ciutat "i és en aquest sentit que proposàvem un Consell ampli que, a més a més de la participació dels partits, comerciants, i associacions de veïns i veïnes, s’hi incorporessin associacions i entitats de dones, de Gent Gran, col·lectiu LGTBI, associacions esportives, etc".

Insuficient

Per aquest motiu "ens sembla del tot insuficient la proposta que es concreta en el punt 3 de les mesures, la creació de la Taula per a la Seguretat, el Civisme i la Convivència, que sembla serà participada únicament per entitats veïnals, comerciants, col·legi d’advocats i partits".

La consideren insuficient perquè limita la participació a uns –encara que importants- pocs actors i per tant n’exclou d’altres que poden i han de tenir un paper clau en la prevenció, la sensibilització i la promoció de les conductes cíviques i per fomentar la convivència, com les esmentades associacions i entitats de dones o de la Gent Gran, associacions esportives, etc i perquè tampoc deixa clar si els cossos de seguretat hi participaran.

En segon lloc, "és insuficient per l’objectiu que es proposa, ja que segons fan públic, es tracta de compartir informació. "Compartir informació es pot fer sense crear cap instrument nou, de fet és el que han fet fins ara, de tant en tant, informar o demanar informació. Es tractaria al nostre entendre, de crear un organisme, es digui Taula o Consell –el nom no fa la cosa- on s'analitzin, es discuteixin i es proposin les polítiques de prevenció i seguretat per a la ciutat. El que importa és que sigui útil i amb àmplia participació".

Reclamen, doncs a l’Ajuntament "que no tingui por de la participació, que amplii la composició de la Taula perquè sigui un veritable espai de treball conjunt i comunitari, per fer de Manresa una ciutat més segura, més cívica i on la democràcia i la participació de la ciutadania es posin en valor".