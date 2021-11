Els volcans són actualitat. És el títol de l’exposició temporal que es pot veure al Museu de Geologia Valentí Massachs de Manresa, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’una mostra que s’ha muntat arran de l’interès que ha generat l’erupció del volcà Cumbre Vieja a l’illa de La Palma.

«A partir del 19 de setembre, que és quan va entrar en erupció, el tema del vulcanisme ha tingut un innegable interès i protagonisme», explica el conservador del museu, Josep Biosca. A més a més, es van trobar que molta gent, sobretot mestres de centres d’ensenyament, demanaven si tenien alguna exposició relacionada amb els volcans o si «podríem incloure algun contingut específic per mostrar a les visites escolars». A partir d’aquí el Museu de Geologia no va trigar a reaccionar i es va decidir tirar endavant aquesta exposició.

La Garrotxa

El contingut se centra en els exemples de vulcanisme que hi ha a Catalunya, bàsicament de la zona volcànica de la Garrotxa, que és parc natural protegit. «És un tresor del vulcanisme prehistòric». L’última erupció a la Garrotxa és de fa més de 10.000 anys. «La gent es pregunta si hi pot tornar l’activitat i entrar en erupció. No és una zona morta sinó que, per dir-ho d’alguna manera, està adormida. Però les possibilitats que entri en erupció són remotíssimes», assegura Biosca.

A l’exposició es pot veure tot de gràfics i informació sobre la zona volcànica de la Garrotxa. Es complementa amb material petrològic, roques volcàniques, procedents del fons del museu, com lava, bombes volcàniques i cendra. Provenen sobretot de la Garrotxa, però també n’hi ha d’Islàndia i de Rússia.

Biosca assegura que el vulcanisme «causa fascinació des de temps antics», i que a Catalunya també ha generat molt interès i se n’ha fet recerca i divulgació. Per això a la mostra també hi ha un panell amb literatura i llibres sobre volcans «per si la gent vol saber-ne una miqueta més o informar-se’n». El fons del museu conserva veritables incunables del tema, un d’ells del mateix Valentí Massachs.

A l’exposició també es poden veure imatges en directe del Cumbre Vieja de La Palma en una gran pantalla. El que impressiona més, però, és el so del volcà.