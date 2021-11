El premi Séquia és un guardó instituït per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séuia i la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) per reconèixer persones i institucions que donen continuïtat a l’esperit constructiu dels impulsors de la Séquia de Manresa. Enguany complirà la seva sisena edició, i ja es poden presentar propostes de candidatures. El termini finalitzarà el pròxim 31 de desembre.

La convocatòria té dues modalitats. Una d’individual i una altra de col·lectiva. Es tenen en compte valors com l’enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l’esforç i la fermesa davant l’adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègies per al futur de la ciutat. Es premia a una persona i a una institució, col·lectius, empreses o grups. Els candidats han de ser de Manresa, que hi visquin o que hi tinguin una vinculació significativa.

A l’última edició es va guardonar a la directora de Cáritas Manresa, Josefina Farrés, en la categoria individual. A nivell col·lectiu es va premiar als moviments informals i autogestionats que van ajudar a fer front a la covid.

Les candidatures es poden fer arribar a la FUB, a l’adreça festesdelallum@umanresa.cat.