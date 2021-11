Un sobre amb una carta a l’interior, un tríptic i una targeta per utilitzar el bus urbà de franc i amb viatges il·limitats. És el que es trobaran aquests dies a la bústia els nois i noies de Manresa nascuts els anys 2003 i 2004 (de 17 i 18 anys). La TJove 18 és un títol de transport unipersonal de viatges il·limitats al servei urbà de Manresa adreçat als joves de 16 a 18 anys, de manera que amplia fins als 18 anys la T-16, que és dels 4 als 16 anys. Finalment, va informar ahir l’Ajuntament, les ha començat a repartir als domicilis. Va amb mesos de retard, però.

L’Ajuntament va anunciar el setembre de fa dos anys que estudiava posar en marxa una targeta del bus per als joves de 16 a 18 anys amb la idea que, igual que es fa amb la T-16 per a infants i joves de 4 a 16 anys, s’acostumin a anar amb transport públic i el converteixin en el seu mitjà habitual de més grans.

El juny passat, demanat al ple municipal per quan es posaria en servei aquesta targeta, David Aaron López, regidor de Mobilitat i Urbanisme, va afirmar que «espero que en el decurs de les properes setmanes la puguem posar en circulació». Va argumentar que l’endarreriment tenia a veure amb temes de gestió.

El setembre passat, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’Ajuntament va anunciar de nou com a mesura per promoure el transport públic l’entrada en funcionament de la TJove 18 i que, com a promoció, s’enviaria «properament» als joves nascuts el 2003 i 2004, que fan 17 i 18 anys aquest any. Aquesta targeta que els arriba ara serà vàlida fins al 31 de març de 2022. A partir de gener de 2022 es podrà demanar a través de la web de l’Ajuntament o presencialment.