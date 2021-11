«No hi ha dret. No podem ni anar a missa», diu amb vehemència Joan Ortiz. Té 89 anys i un dels seus costums de tota la vida, des de petit, és anar a missa a la Cova de Manresa, igual que molta gent de la seva edat i de la seva colla. Com Empar Martínez i el seu marit, que a més a més s’hi van casar. Ara, però, les restriccions de trànsit al voltant del santuari i, sobretot, les limitacions per aparcar-hi, els hi posa més difícil. Davant l’església només hi ha dues places. Si algú vol anar a missa i té problemes de mobilitat només ho pot fer si algú li porta amb cotxe, l’acosta, el deixa davant de l’església i tornar a marxar per aparcar, es queixen.

Ortiz i Martínez expliquen mil i un casos amb noms i cognoms, de gent que «ha anat tota la vida a la Cova» i que ara es troba amb dificultats per assistir als oficis. Com el d’un home que «no té ni esma per anar a combregar» però que en canvi assisteix al culte «i s’asseu al banc del darrere». Ara ho té complicat si no l’acompanyen.

Multes per a tothom

El juliol passat, narra Ortiz, tots els cotxes que hi havia a l’esplanada van aparèixer amb multes. «Vam pagar 100 euros per anar a missa», lamenta. «Aquesta és la situació». Més pegues. Martínez relata que el passat diumenge 7 de novembre una patrulla de la Policia Local va alertar a una senyora que no podia deixar el cotxe davant l’església, i que en qualsevol cas hauria de tenir un permís especial per fer-ho. «Que et demanin un paper!», exclamen. Se’n fan creus.

La Policia Local no hi passarà

Després de l’episodi de les multes Ortiz va demanar hora a la regidora de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, però no ha pogut ser. A l’estiu la situació es va relaxar, comenten. Actualment, els feligresos més assidus, els de tota la vida, reben de tant en tant un missatge de la Cova en el qual els informen que, seguint instruccions de l’Ajuntament, la Policia Local no circularà per la Cova tal dia o tal altre mentre duri la missa de 12. S’estalvien la multa.

L’alternativa, segons Ortiz i Martínez, és que deixin aparcar durant l’hora dels oficis. «Que ens respectin quan hi hagi culte», afegeix Ortiz. Més enllà d’això es demana quina imatge dona Manresa de cara enfora, amb un santuari renovat que acaba d’estrenar els mosaics de l’artista Marko Rupnik, que no es deixi aparcar davant el santuari.

Manresa de postal?

També han fet arribar el seu malestar a la comunitat de jesuïtes amb una carta en la qual asseguren que «per fer una ciutat que sigui de debò al servei de les persones cal tenir-les en compte i prendre cada mesura en funció dels ciutadans que s’hi veuen implicats i les seves circumstàncies».

A la missiva detallen que tenir l’espai de l’església «net com una pista d’aterratge a canvi d’expulsar a la gent més gran que hi anem per fer-ne un ús religiós, pot ser una bona manera d’exhibir una Manresa de postal, però no és la millor forma de pensar en una ciutat viva ni de vetllar per les necessitats de les persones que l’habitem».

L’Ajuntament de Manresa ha restringit el trànsit a la Cova en sentit pujada, venint del carrer Sant Marc o Via de Sant Ignasi. L’estacionament està prohibit amb l’excepció de dues places habilitades i senyalitzades a la placeta que hi ha davant l’església.