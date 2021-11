ERC, JxM i Fem Manresa van aprovar la moció presentada conjuntament en suport als bagencs acusats després de la Marxa per la Llibertat del 2019. PSC i Ciutadans hi van votar en contra. La moció exigeix als Mossos d’Esquadra que actuïn sempre «basant-se en proves empíriques i demostrables».

La moció demana la retirada de les acusacions i l’arxivament de la causa «ja que acusar-les sense proves és un fet greu i una mala praxi policial».

ERC, JxM i Fem denuncien «l’onada repressora injustificada i desproporcionada que s’intenta aplicar arreu del país als actes de protesta que aquells dies es van realitzar contra la condemna dels nostres líders polítics». Mostren «preocupació pels casos de persecució policial i judicial envers activistes vinculats a àmbits tan diversos com el moviment per l’habitatge, el feminisme, el sindicalisme i el moviment estudiantil».

Els 4 bagencs, afirma la moció, «es veuen acusats –sense cap prova– tant per part dels Mossos d’Esquadra (i dels serveis jurídics de la Generalitat) com per part de la fiscalia». L’Ajuntament de Manresa recorda que «la Generalitat demana 2 anys de presó per a ells i indemnitzacions importants. I la fiscalia eleva l’acusació a 7 anys de presó i 10 anys i mig, segons els casos».