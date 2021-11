La cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, Jordi Savall, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, l’Escolania de Montserrat, Sílvia Pérez Cruz i Carles Cases són alguns dels noms propis que protagonitzaran la programació per a l’any vinent de Manresa 2022 amb què, no només es commemoraran els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a la capital del Bages, sinó que també es vol aprofitar per projectar la ciutat a tot el món. Lògicament, aconseguir que el Sant Pare visiti la ciutat seria el millor reclam. Aquesta invitació ja se li ha fet en múltiples ocasions.

La darrera, la hi va enviar el bisbe Romà aprofitant la beatificació que va acollir la basílica de la Seu el 6 de novembre passat. Ara, l’Ajuntament li ha tornat a fer per carta per convidar-lo a la cloenda, el 22 d'abril de l'any vinent, de Cruïlla de Camins, un Fòrum Internacional d’Espiritualitat que abordarà el canvi climàtic des d’una mirada jove. Un acte que portarà a Manresa figures destacades d’arreu del món organitzat conjuntament amb Religions for Peace International, amb seu a Nova York.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, han presentat aquest matí el programa de Manresa 2022 acompanyats per Albert Tulleuda Lari, director executiu de Manresa 2022.

La trobada amb mitjans de l'àmbit local i comarcal s'ha fet a l'espai gastronòmic Kursaal. A les 2 la repetiran a la llibreria Laie de Barcelona, amb mitjans convocats a la capital. Entre d'altres, han concretat que el pressupost de Manresa 2022 per a l'any vinent és d'1.200.000 euros, dels quals l'Ajuntament en posarà el 30% i el principal patrocinador, La Caixa, 300.000, mentre que la resta s'aniran a buscar a la Generalitat, a la Diputació, entre d'altres, com a la venda d'entrades d'alguns actes.

Aloy també ha avançat que s'està pendent per part de la Generalitat per tal que declari Commemoració Nacional a tot Catalunya la celebració de Manresa 2022. Calmet s'ha mostrat "exultant" de poder presentar, per fi, la programació que té tres grans àmbits (transformació, festiu i projecció) i que ha avisat que es podria ampliar més endavant. Per exemple, ha parlat d'una trobada de ciutats europees sobre la reforma i la contrareforma a Manresa epicentre que encara està mig embastada.

Un compte enrere que iniciat fa set anys i mig

Ja fa set anys i mig que l’Ajuntament va començar a posar fil a l’agulla a la celebració del 2022. Aleshores semblava una data llunyana però ara ja és a la cantonada. Algunes de les activitats previstes en la programació hi arriben d’altres anys en què ja s’han celebrat. És el cas de les Jornades Gastronòmiques del juny, del festival Sons del Camí del juliol, que arribarà a la 9a edició amb Noa com a cap de cartell, de la 2a Ignasiana BTT el setembre i de la Marxa del Pelegrí i el Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià, a l’abril.

Altres propostes seran úniques per a l’ocasió. En total, una quarantena d'esdeveniments al llarg de l’any distribuïts en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport.

La programació, tindrà tres moments especialment destacats. El primer serà el 29 de gener, amb l’inici oficial de la celebració a la plaça Major amb un espectacle de música i de dansa aèria de la companyia Sacude Danza juntament amb l'entitat manresana Xàldiga. El segon tindrà lloc el 25 de març. Aquest dia, en què Ignasi de Loiola va arribar a la ciutat, l’Escolania de Montserrat farà un concert a la basílica de la Seu. I el tercer, el juliol, coincidint amb la festivitat de sant Ignasi.

El dia 22 l’Orfeón Donostiarra visitarà Manresa i l’endemà tindrà lloc la Refesta del Camí Ignasià. Serà al Centre Històric amb "totes", ha remarcat Calmet, les entitats de cultura popular i tradicional de Manresa -geganters, diables, dansa, castellers, circ- i vol recuperar l’esperit de les festes de canonització del 1622, que segons ha recordat el regidor es van celebrar «a banc obert» (sense límit de despesa) i que van comptar amb la participació de tota la ciutat.

Aquest acte, com altres que també tenen i es vol que tinguin continuïtat, es vol consolidar en el calendari festiu de Manresa amb l’objectiu de convertir-se en la festa de referència del final del Camí Ignasià. Començarà a mitja tarda i acabarà ben entrada la matinada al costat de Pont Vell, per on va arribar a Manresa sant Ignasi el 1522 amb música. Serà "una festa festa", ha subratllat Calmet.

Reflexió i transformació

Des del primer dia, a l’hora de parlar de què vol ser Manresa 2022 s’ha insistit que, igual que va fer Ignasi de Loiola amb la transformació que va viure en la seva estada d’onze mesos a la capital del Bages, que el va convertir en un dels líders espirituals més importants de la història, es vol dotar el programa d’un contingut que porti a la reflexió i a la transformació. Una de les activitats programades amb aquest objectiu serà l'esmentada Cruïlla de Camins. Serà una trobada intergeneracional amb el medi ambient i el canvi climàtic com a temes principals.

Es desenvoluparà en tres jornades amb xerrades, diàlegs, tallers, visites i la signatura d’un pacte global multireligiós i multisectorial amb la finalitat de convertir les ciutats actuals en espais sostenibles que s'ha anomenat Document Manresa.

En aquest marc de pensament i de reflexió també hi haurà l’Àgora d’Educació Mestres que (es) transformen, organitzada amb la FUB-UManresa, i adreçada a fomentar el debat entre la comunitat educativa per activar accions de canvi i millora (vegeu-ne més informació en aquest enllaç). El març hi haurà el simposi Diàlegs per a la transformació impulsat per l'entitat Inspiració 2022, en el qual es presentaran les conclusions de la Travessa cap al 2022. La lliçó inaugural anirà a càrrec de Xavier Melloni i hi intervindran Satish Kumar, Jorge N. Ferrer, Berta Meneses i el pianista Josep M. Colom.

La programació

2 de gener de 2022

La Cova de Sant Ignasi - Concert de Nadal Qvinta Essençia: O magnum mysterium. Recorregut polifònic per la història de la música nadalenca des del Renaixement fins als nostres dies.

29 de gener de 2022

Plaça Major - Manresa 2022 Transforma. Espectacle inaugural de música i dansa aèria de la companyia Sacude Danza.

De gener a novembre de 2022

FUB-UManresa - Mestres que (es) transformen. Àgora d’Educació 2022. Convocatòria de diàlegs i grups d’intercanvi i debat al voltant dels nous reptes educatius centrats en la funció de mestres i el professorat

Del 19 al 21 de febrer de 2022

Jardins de Llum 2022 - Itinerari d’art que permet passejar i admirar un seguit de creacions artístiques amb la llum i l’aigua com a protagonistes

13 de març de 2022

Jardins de la Cova de Sant Ignasi - Manel Camp: Carst. Concert multidisciplinari que combina la música amb la dansa, amb Manel Camp al piano, Mathew Simon a la trompeta, Horacio Fumero al contrabaix i Lluís Ribalta a la bateria i a les percussions. La dansa i els moviments van a càrrec de l’Elysian Ballet.

Del 21 de març a l’1 d’abril de 2022

Últim tram del Camí Ignasià - Lotus Blau. Proposta adreçada a alumnes de 6è de primària i 4t d’ESO que consisteix en un itinerari vivencial que combina el coneixement de l’espai amb la connexió espiritual. En aquest cas es portarà a terme en l’últim tram del camí durant 10 dies consecutius, en els quals es faran 3 pràctiques d’autoconeixement, atenció plena, gestió de les emocions i valors al llarg del recorregut.

19 i 20 de març de 2022

«Wo ist element 3?» - Acció de Björn Nörgaard i Christophe Charles.

25 de març de 2022

Basílica de la Seu de Manresa - Escolania de Montserrat

Del 25 al 27 de març de 2022

Teatre Conservatori - Simposi «Diàlegs per a la transformació». 8a edició del cicle Ignàgora. Es presentaran les conclusions de la Travessa cap al 2022 i hi haurà també unes intervencions en forma de lliçó magistral a càrrec de personalitats que són referències internacionals.

3 d’abril de 2022

Camí Ignasià - 7a edició de la Marxa del Pelegrí.

3 d’abril de 2022

Basílica de la Seu de Manresa - Jordi Savall: «Ignasi de Loiola. Pelegrinatges, èxode i èxtasi». A través de les peces musicals, el músic resseguirà sis etapes de la biografia de Sant Ignasi, des de la seva ferida en batalla i l’inici dels seus pelegrinatges fins a la seva mort i canonització. Festival Espurnes Barroques

9 d’abril de 2022

Sala Gran del Teatre Kursaal - Sílvia Pérez Cruz. Concert

9 i 10 d’abril de 2022

2a edició del Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià. Competició esportiva que compta amb la participació de combinats dels territoris per on passa el Camí Ignasià: Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya.

Del 20 al 22 d’abril de 2022

Espai Plana de l’Om - Cruïlla de Camins: Fòrum Internacional d’Espiritualitat. Acollirà figures destacades en el camp del pensament i del coneixement dins de l’àmbit internacional, a través de la Trobada de líders del Consell Mundial de Religions per la Pau (Religions for Peace). Es desenvoluparà al llarg en tres jornades.

3 de juny de 2022

Sala Gran del Teatre Kursaal - Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Concert

Del 10 al 12 de juny de 2022

Zona Esportiva del Congost - Manresa International Cup. Competicions de futbol i de beisbol. Hi ha la participació confirmada de les formacions nord-americanes Xavier Prep (Califòrnia), Saint Louis University High School (Missouri) i Regis Jesuit High School (Colorado)

11 i 12 de juny de 2022

Museu de la Tècnica de Manresa - 5a edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià

Del 13 al 22 de juliol de 2022

Espais Ignasians de Manresa - Sons del Camí. 9a edició del Cicle de músiques amb ànima. Els primers caps de cartell confirmats són la cantant isrealiana Noa, el músic Carles Cases i l’Orfeón Donostiarra

23 de juliol de 2022

Centre Històric de Manresa - #La Refesta del Camí Ignasià. Festes de Sant Ignasi. L’acte vol recuperar l’esperit de les festes de canonització de Sant Ignasi celebrades a Manresa el setembre de l’any 1622. Ho farà amb una festa aglutinadora amb participació de les entitats de cultura popular i tradicional de Manresa: Xàldiga, Geganters de Manresa, Agrupació Cultural del Bages, Casal Cultural de Dansaires Manresans, Grup de Dansa Cor de Catalunya, Associació per la Dansa Estudi Folk, Colla Castellera Tirallongues i La Crica

Agost de 2022

Torre Santa Caterina - Microscopies 2022. Land art. Instal·lació temàtica sobre Manresa 2022 al voltant de la Torre de Santa Caterina

17 i 18 de setembre de 2022

Sala Gran del Teatre Kursaal - «Enecus». Espectacle musical inspirat en la vida i la transformació de Sant Ignasi amb guió i direcció d’Enric Llort i la participació de professionals de la música i de les arts escèniques de la ciutat com Jordi Figueras, Celeste Alías, Marta Valero, Xavier Mestres, Natxo Tarrés i Salva Racero.

25 de setembre de 2022

Camí Ignasià - 2a edició de la Ignasiana BTT. L’aventura del pelegrí. Itinerari en BTT autoguiat en GPS d’aproximadament 115 quilòmetres seguint les tres últimes etapes del Camí Ignasià de Verdú a Manresa, passant per Cervera, Igualada i la falda de Montserrat

30 de novembre de 2022

Teatre Conservatori - Cloenda de la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

Novembre de 2022

Premi Pare Ignasi Puig i Simon. Premi per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa Ignasiana convocat per l’Ajuntament de Manresa, dins dels premis Lacetània

Novembre de 2022

Centre Cultural el Casino - «Matèria d’exercici». Exposició sobre iconografia espiritual ignasiana. Els diferents projectes artístics que es mostraran proposen una aproximació materialista i vitalista a la història ignasiana, així com a la seva herència històrica. Els artistes confirmats que prendran part a l’exposició són: Patrícia Dauder, Oier Etxeberria i Rubén Verdú

Novembre de 2022

Espai Manresa 1522 - El la 5a edició del cicle Quinze Vint-i-dos aprofundeix en la lectura renovada dels conceptes ignasians i els valors del projecte Manresa 2022 a través de la música i les arts escèniques

Del 19 al 22 de desembre de 2022

Sala d’actes de la Fundació Althaia - «El món de Sant Ignasi de Loiola. Religió, cultura i societat al segles XVI i XVII». IX Congrés d’Història Moderna de Catalunya. La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb altres universitats (UAB, Ateneu Sant Pacià-Facultat Antoni Gaudí i Facultat de Teologia) i l’Ajuntament de Manresa, organitza un congrés acadèmic al voltant del món i de l’època en què va viure Ignasi de Loiola, on s’aplegaran ponents de nivell nacional i internacional.

Desembre de 2022

Publicació d’una Miscel·lània d’estudis bagencs del Centre d’Estudis del Bages - En col·laboració amb historiadors, institucions i entitats, la publicació vol donar testimoni de l’empremta d’Ignasi de Loiola a Manresa i de l’època i el temps en què s’hi va estar, través de la recerca històrica rigorosa i la recuperació del patrimoni compartit.

2022

Publicació de «Conèixer la Catalunya ignasiana» - Guia turística editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Maig de 2023

6a edició del Congrés Català de Filosofia - El convoca la Societat Catalana de Filosofia en col·laboració amb la Societat Andorrana de Ciències, la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears amb la voluntat de debatre els problemes que la filosofia té plantejats tant a casa nostra com arreu

2022-2023

Visites de ciutats del Camí Ignasià - Programa de visites guiades organitzades per Manresa Turisme per tal que els municipis que formen part del Camí Ignasià puguin conèixer la ciutat i el seu patrimoni històric, artístic i cultural, especialment el lligat a la petjada ignasiana

Activitats anuals

Persones ambaixadores de Manresa - El programa suma la complicitat de més d’una quarantena de persones rellevants nascudes o vinculades amb Manresa amb disposició a donar suport, difondre i promocionar Manresa i el projecte Manresa 2022, tant a nivell local i nacional com a l’exterior

Biblioteca del Casino

Club de lectura espiritual. Clubs de lectura de la Biblioteca del Casino - La coordinació va a càrrec de la teòloga Adelaide Baracco Colombo, que dona les pautes de cada llibre per saber entrar en la seva lectura amb més confiança

Sala Gòtica de Sant Andreu

Espai Ànima - Cicle de músiques transformadores