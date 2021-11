L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha estrenat aquest novembre un espai polivalent que permet tractar malalts que han de fe un tractament ambulatori, pacients fràgils que necessiten que els estabilitzin i que també pot atendre pacients crítics en cas que faci falta. Es pot reconvertir en una UCI. És un espai flexible i polivalent. Un exemple de la direcció cap on han d’anar els centres sanitaris.

Ho ha dit aquest dimecres al matí el conseller de Salut Josep Maria Argimon en la inauguració oficial del nou equipament. És a la planta 0 de Sant Joan de Déu i ha suposat una inversió d’un milió d’euros que ha aportat el Servei Català de la Salut per fer front a l’emergència sanitària causada per la covid. D’aquesta forma l’hospital pot arribar a comptar amb 28 llits per a malalts crítics. L’UCI actual en té 16 que es poden ampliar a 20 si s’hi afegeixen els de semicrítics.

El nou espai funcionarà normalment com a hospital de dia, però quan la situació ho requereixi es podrà convertir en una àrea de crítics amb totes les precaucions d’aïllament i de seguretat. Tot ell o bé individualment en algun dels boxs. El nou equipament s’ha separat de la resta de l’hospital de dia amb portes automàtiques, amb la qual cosa es garanteix que quedi completament sectoritzat i separat.

Es dona la circumstància que l’hospital de dia de Sant Joan de Déu es va reconvertir, tot ell, en una àrea de semicrítics durant els primers mesos de la pandèmia, els més complicats.

Argimon, acompanyat per directius de la Fundació Althaia encapçalats pel seu director general, Manel Jovells, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, han visitat aquest dimecres al migdia el nou equipament.

Jovells ha afirmat que tindrà una gran utilitat i n’ha destacat la seva polivalència. «És fruit dels aprenentatges de la covid», ha dit. Aloy ha remarcat el compromís de la institució sanitària i assistencial amb el territori, i Argimon ha posa el nou espai com a exemple. «És versàtil, multifuncional i adaptable. Si alguna cosa hem après de la pandèmia de la covid és, precisament, que hem de tenir capacitat d’adaptació».

El conseller també ha reclamat més recursos per Salut, els fons covid.