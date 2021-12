La diferència entre el nombre d’habitants de Manresa i Rubí és de només 300 persones, però la diferència entre les zones d’esbarjo tancades per a gossos entre una ciutat i l’altra és significativament superior: Rubí té 10 espais tancats i Manresa tot just està a punt d’estrenar la seva primera gran àrea d’esbarjo tancada per a gossos.

Mentre que l’espai per a gossos que estrenarà Manresa tindrà 507,74 m2, els espais tancats de Rubí tenen una mitjana de 1.700 m2 i un total de 16.681 m2. Destaca l’àrea d’esbarjo del parc Antonio Sedó, el més gran de la ciutat del Vallès Occidental, amb 3.919 m2 (gairebé 8 vegades més gran que el que s’inaugurarà a Manresa), o l’ubicat a prop de la C14143 amb una àrea d’esbarjo de 2.332 m2 i un tancat d’1,80 metres d’alçada.

No són pipicans

Les àrees d’esbarjo per a gossos no tenen res a veure amb els anomenats pipicans perquè hi facin les necessitats de manera controlada. Les grans àrees, conegudes popularment com a correcans, són molt més àmplies i permeten que els gossos corrin i juguin sense necessitat d’anar lligats.

Aquest diari ha fet una comparativa entre diferents ciutats mitjanes, a partir de les dades facilitades per l’Idescat, prenent com a base el nombre d’habitants. Les poblacions escollides per comparar-les amb Manresa són Viladecans, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Cornellà, el Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Granollers i Rubí. El rànquing va dels 62.419 habitants de Granollers als 92.977 de Sant Cugat del Vallès. En la comparativa s’ha tingut en compte les grans àrees considerades d’esbarjo per a gossos, descartant els pipicans.

Vilanova i la Geltrú disposa de 3 espais de lleure per a gossos. L’espai tancat de la Torre d’Enveja és el més gran de les ciutats consultades, amb un total de 6.000 m2. A més, a dins la mateixa àrea disposa d’un altre espai més reduït per a gosses amb zel, reactius (gossos amb problemes de socialització) i cadells, igual que a l’espai de Baix a Mar, de 2.542 m2. Tots dos tenen un tancat de gairebé 2 metres d’alçada. El correcan de Manresa tindrà un tancat d’1,20 metres d’alçada.

Granollers disposa de 8 zones de lleure per a gossos i és l’única de les ciutats consultades que té doble porta de seguretat en 3 de les 5 àrees de què disposa la ciutat. La doble porta de seguretat evita que, amb alguna distracció, una de les portes quedi oberta i qualsevol gos es pugui escapar. L’àrea d’esbarjo del parc Torras Villa, el parc del Congost i el parc de Ponent tenen doble porta de seguretat i abeuradors d’aigua. A més, en aquesta última àrea hi ha un joc d’agility.

Castelldefels, amb una població de 67.460 habitants, que són uns 10.000 habitants menys que Manresa, disposa de 7 àrees d’esbarjo, amb una mitjana de 1.700 m2. La més gran és a la plaça de Copèrnic, amb una superfície de 3.350 m2, 380 dels quals destinats a cadells i a gossos petits. A més, hi ha un circuit d’agility i una font d’aigua amb abeurador per a gossos.

A Sant Cugat del Vallès hi ha repartides 5 àrees d’esbarjo per a gossos i és una de les ciutats on un d’aquests espais supera els 3.000 m2. En concret, la zona de Can Mates per deixar córrer i jugar els quissos té 3.500 m2. També hi ha una font d’aigua amb abeuredor.

En el cas de Cornellà, hi ha 4 correcans amb una mitjana de 1.200 m2. El parc Can Mercader (2.047 m2) i el Via Ferria (1389 m2) disposen d’una zona per a gossos petits i cadells. El tancat perimetral de les àrees de Cornellà tenen una alçada d’1,50 metres, a excepció del metre d’alçada del tancat del parc Can Mercader, que ja fa anys que es va construir.

Sant Boi de Llobregat té 6 àrees d’esbarjo. La més gran és la del parc de la Muntanyeta, de 2.760 m2 , amb un tancat d’1’50 metres d’alçada. L’àrea dels Camps Blancs, de 1500 m2, també disposa d’una zona per a gossos petits.

A Viladecans hi ha 7 àrees d’esbarjo, amb una mitjana de 700 m2. Destaca el de l’avinguda de Miramar, amb una àrea de 1.059 m2 i un tancat perimetral de 2 metres d’alçada. El parc Can Xic (1093 m2) ofereix una zona d’agility.

La mitjana de superfície de la desena de zones d’esbarjo tancades del Prat de Llobregat és de 600 m2. La zona del parc Fluvial té una àrea de 1.149 m2 i la del parc Nou, de 1.200 m2.

Tancament electrònic

Manresa és l’única ciutat de les analitzades que tindrà a l’espai que està habilitant una porta prevista amb un sistema d’accés amb tancament electrònic, de manera que només podran accedir al correcan les persones que tinguin els seus gossos censats.

La primera àrea d’esbarjo tancada a Manresa, exclusiva per a gossos censats, s’ubicarà al passatge Dante, un espai que permetrà passejar els quissos sense necessitat de dur corretja. Comprèn una superfície de 507,74 m2. Estarà pavimentada amb sauló i disposarà de reg per aspersió. El seu entorn estarà enjardinat amb arbustos i arbres. Les obres de la nova àrea d’esbarjo es van iniciar l’estiu passat i, a hores d’ara, encara no estan acabades.