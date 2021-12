La línia R4, que connecta Manresa i Barcelona, serà una de les beneficiades de la inversió de 14,7 milions d'euros d'Adif a Rodalies. Adif ha adjudicat el contracte d'obres per a l'execució i manteniment de noves instal·lacions ferroviàries a la xarxa. En concret, s'han adjudicat les obres de millora del projecte constructiu per a la dotació del sistema de transmissió per ràdio GSM-R als trams l'Hospitalet de Llobregat-Salou/PortAventura (Tarragonès), i Manresa (Bages)-Barcelona Sants-Vilanova i la Geltrú (Garraf)—Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès).

El contracte, inclòs en el Pla de Rodalies, ha estat adjudicat a la Unió Temporal d'empreses (UTE) formada per les companyies Nokia Spain, Serveis i Instal·lacions Cantudo i Comfica Solucions Integrals. Les obres compten amb un termini d'execució estimat de 79 mesos, dels quals 31 són per a la realització de les obres i 48 corresponen al manteniment de les instal·lacions. Segons ha informat Adif, el desplegament d'aquest sistema es realitzarà principalment en l'àmbit de les línies R2 i R4 de Rodalies i la seva prolongació i connexió amb el Corredor Mediterrani, i permetrà millorar les operacions ferroviàries, la capacitat de les instal·lacions de senyalització i protecció al tren i una modernització de les radiocomunicacions. El GSM-R és un sistema de transmissió per ràdio de tecnologia GSM (Global System for Mobile, sistema global per a les comunicacions mòbils) que utilitza freqüències exclusives per al ferrocarril. Aquest equipament de ràdio mòbil digital és l'alternativa a la radiotelefonia UIC actual i ha estat adoptat per 22 companyies ferroviàries europees amb la finalitat d'assegurar la interoperabilitat entre xarxes.