Les obres de reurbanització del carrer de Sant Andreu de Manresa tindran un cost de 174.374 euros (IVA inclòs), la meitat dels quals els pagarà l’Ajuntament i els altres 87.187 euros els veïns mitjançant contribucions especials.

Segons va explicar el regidor d’Urbanisme, David Aaron López, les obres podrien començar ja l’estiu que ve.

L’Ajuntament considera que aquestes obres produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, «es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització».

El projecte comprèn un àmbit que inclou el carrer de Sant Andreu des del carrer de la Baixada dels Drets fins a la plaça de l’Hospital, un tram del carrer Llussà, i un tram de la plaça de l’Hospital.

L’actuació comporta una millora substancial de la urbanització preexistent, mitjançant la conformació d’un vial en plataforma única, que doni prioritat al vianant per sobre del vehicle rodat, així com una renovació completa i ampliació de les xarxes de serveis.

Un dels més antics de la ciutat

El carrer de Sant Andreu és un dels més antics de Manresa, i forma part dels antics ravals construïts al voltant dels antics camins d’accés a la ciutat, més enllà de l’antic clos emmurallat.

L’estat actual de l’àmbit del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona part dels diferents elements d’urbanització i per l’incompliment de les normatives vigents relatives a l’accessibilitat de les persones, cosa que el fa un espai perillós per a vianants i vehicles. Aquesta situació, segons el govern municipal, fa que es faci inviable una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.

La urbanització del carrer Sant Andreu té una antiguitat d’uns 90 anys, i està conformada per dues voreres de panot estretes, amb vorada de pedra i calçada de llamborda recoberta amb diverses capes d’asfalt. La plaça de l’Hospital es va remodelar durant l’any 2010.

Les reduïdíssimes dimensions de les voreres del vial fan impracticable la seva utilització i incompleixen la reglamentació d’accessibilitat vigent.