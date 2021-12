El socialista Felip González es va acomiadar del ple municipal per deixar pas a que Anjo Valentí opti a l’alcaldia de Manresa a les municipals del 2023. I ho va fer alertant dels perills del sectarisme en política.

El dues vegades candidat i actual portaveu del grup municipal es va comprometre a seguir treballant -marxa del ple però no de la política- «per a tots els manresans i manresanes, no només per als que pensen com jo, sense sectarisme, perquè fer-ho sense sectarisme es dignificar la política». Va afegir que «la política és mala política quan no permet sumar per culpa del sectarisme».

Que les diferències no ens parteixin per la meitat com ara

Va expressar el desig que «tant de bo que aviat puguem tornar a ser una sola ciutat i un sol poble. Que les diferències no ens parteixin per la meitat com ara».

I va fer molts agraïments, però un d’ells va donar moltes claus. En la seva intervenció va explicar que el seu fill Gonzi, que amb 18 anys es va inscriure a les Joventuts Socialistes sense consultar-li «i que va ser el culpable que un 14 d’abril de 2012 jo fes el pas endavant a posar la cara per rebre les hòsties que dona la política en un País com el meu si no ets independentista».

Va assegurar que, encara que havia estat difícil, havia arribat el moment de deixar pas.