El Pere Llort té més de 50 anys i ha treballat sempre, però fa poc més d'un any, enmig de la pandèmia, van acomiadar-lo de la feina i ara no en troba. Mai havia imaginat que un dia faria cua a la Plataforma d'Aliments de Manresa, però la vida l'ha portat fins aquí i ara és gràcies a la donació d'aliments que rep cada 15 dies que, ell i la seva dona, poden passar el mes. "Al principi fa cosa venir, però ara no me n'avergonyeixo", explica a l'ACN. Des de l'esclat de la pandèmia, la Plataforma d'Aliments ha doblat el nombre d'usuaris i ara atén 2.100 famílies, unes 7.500 persones, que representen el 10% de la població de Manresa. L'accent positiu és que el nombre de donacions de particulars i empreses ha crescut un 60% des del 2019.

La Plataforma d'Aliments no atura la seva activitat durant les festes de Nadal i, cada dilluns i dijous, com és habitual, reparteix menjar entre els usuaris. Des de l'inici de la pandèmia, el nombre de persones que hi acudeix no ha parat de créixer i ara ja hi ha més de 2.100 famílies usuàries. "Aquí també patim les onades de la covid-19. Quan n'hi ha una, ho notem perquè més gent es queda sense feina i requereix la nostra ajuda", explica Sor Lucia, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, que gestiona la Plataforma d'Aliments.

Menjar o pagar l'habitatge

Des de la Fundació del Convent de Santa Clara expliquen que abans de la pandèmia moltes famílies acudien a la Plataforma "com a reforç" perquè els permetia estalviar despeses i poder afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge. "Ara, però, moltes famílies, si no fos per la Plataforma, no menjarien i tampoc podrien pagar el lloguer del pis", lamenta el president de la Fundació de Santa Clara, Gabriel Prat. De fet, segons explica, a Manresa hi ha entre 5 i 9 desnonaments cada setmana. Segons Sor Lucia, precisament la situació més "descontrolada" és el tema de l'habitatge. "Hi ha molta gent dormint al cotxe i al carrer. És desesperant", explica. En aquest sentit, lamenta que el govern català i espanyol no facin res per aturar els desnonaments i regular els preus del lloguer.

En aquest sentit, considera que els "ajuts indiscriminats no són la solució" i creu que "el que ha de fer el Govern és ajudar els autònoms i les empreses perquè són ells els qui creen llocs de treball. Han de facilitar que la gent es pugui reenganxar al mercat laboral". Més solidaritat Si una cosa bona ha portat la pandèmia, segons Prat, és que ha crescut la solidaritat.

A la Plataforma d'Aliments de Manresa hi col·laboren uns 200 voluntaris, i el nombre de donacions per part de particulars i empreses ha crescut un 60% respecte del 2019, abans del coronavirus.