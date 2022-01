Agents cívics de Manresa han repartit set-centes ampolles d’aigua per regar les miccions dels gossos a la via pública i que suposen un problema de convivència i salubritat.

La parella d’agents cívics que l’Ajuntament ha desplegat a la ciutat ha atès un total de 1.125 persones en els seus dos primers mesos (es va posar en marxa el 8 de novembre).

Es tracta d’una iniciativa amb un doble objectiu. Per una banda, reforçar la informació cap a la ciutadania de la normativa actual en matèria de civisme i de les diferents campanyes municipals que es duen a terme. I, d’altra banda, recollir suggeriments d’aquesta mateixa ciutadania per tal d’establir un canal directe amb l’administració i poder millorar les polítiques de civisme que es despleguen des de l’Ajuntament, atenent les peticions dels veïns i veïnes. En aquests dos primers mesos, els agents cívics s’han centrat en la tramesa d’informació de la normativa pel que fa a la tinença d’animals, i han repartit tríptics i també ampolles d’aigua.

Pel que fa a les peticions que s’han rebut, el veïnat ha demanat fer campanyes d’educació cívica a les escoles pel que fa als animals de companyia, endurir les sancions actuals per a la ciutadania incívica, treure alguns pipicans que no s’utilitzen, habilitar encara més zones d’esbarjo per a animals o revisar la il·luminació, posar papereres i fonts en zones freqüentades per gossos. Els agents cívics han circulat per diferents barris, carrers i zones de la ciutat.