Dimarts vinent, dia 25 de gener, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera el Memorial pels conflictes oblidats. Com cada any, l’acte busca recordar la infermera manresana Flors Sirera i totes les persones que han treballat i que treballen per la justícia global.

L’edició d’enguany la protagonitzarà la veu de les segones generacions i posarà l’enfocament en els reptes socials i els processos d’exili derivats d’aquests conflictes. Per fer-ho, es realitzarà una taula rodona amb la participació de Remy Ndizeye, missioner i fill de la defensora de drets humans ruandesa Victoire Ingabire; l’acompanyarà Jordi Palou-Loverdos, advocat especialista en mediació i resolució pacífica de conflictes i pioner de la justícia universal en conflictes nacionals i internacionals. Victoire Ingabire és una referent en la lluita per la democràcia a Ruanda, ha estat represaliada, empresonada i actualment retinguda al país. El testimoni del seu fill ens acostarà a l’impacte actuals de la situació als Grans Llacs, mentre que el Jordi Palou-Loverdos, actualitzarà la informació respecte a la Querella Flors Sirera. A l’acte, obert a totes aquelles persones interessades fins a completar aforament, també comptarà amb la participació d’Inshuti, en el 25è aniversari de la seva creació i de diverses entitats locals que formaran part d’una fila 0: representants de la comunitat islàmica, d’Amics del Senegal del Bages i de Manresa Jove. La cloenda musical anirà a càrrec dels artistes manresans Maria Ribot (veu) i Àngel Guilanyà (guitarra) que estaran acompanyats pel Cor de dones, nascut de la col·laboració entre l’ Ajuntament i Cultura del Bé Comú i que té coma punt de trobada la Casa Flors Sirera. Els antecedents Flors Sirera Fortuny va ser assassinada a Ruanda fa 25 anys, el 18 de gener de 1997, per militars ruandesos. També van morir els seus companys de l’ONGD Metges del Món, el metge Manuel Madrazo i el fotògraf Luis Valtueña. Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Manresa dona suport a la querella transnacional per investigar aquest assassinat. Abans, el 2003, conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat, es va inaugurar la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. Durant tots aquest anys, diferents iniciatives com el Col·legi Oficial d’Infermeria, Metges del Món i el mateix Consell Municipal de Solidaritat, han treballat per promoure els valors de la cooperació i la justícia que representa Flors Sirera. Aquest acte forma part del Pla d’Educació per la Ciutadania Global que impulsa la regidoria de Cooperació i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.