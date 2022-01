Aina Vidal, portaveu d’En Comú Podem al Congrés, va protagonitzar dijous a Manresa l’acte “Pensions i treball, un canvi de paradigma”, organitzat per Manresa En Comú, al Casal de les Escodines.

Sobre l’Acord de Pensions , la diputada va posar en valor el Nou Pacte de Toledo, com un marc de concertació i negociació "que el PP es va saltar en el seu moment per retallar unilateralment les pensions".

Va agrair la mobilització dels pensionistes que “durant anys han sortit al carrer reclamant aquests canvis. Són ells qui ho han fet possible” i els va encoratjar a continuar mobilitzant-se per encarar la segona part de la reforma que inclourà aspectes importants, com la negociació de les pensions mínimes i la regulació de l'edat de jubilació en professions perilloses o insalubres.

Per a Vidal, el canvi més substantiu que s'ha produït és la ruptura amb la postura de la dreta que, davant l’esgotament del fons de reserva, “volia destrossar el sistema públic de pensions" sense posar-hi més diners mentre que l’esquerra el que planteja és que "l’Estat es corresponsabilitzi de la quantia de les pensions”.

Va explicar que en el cas de les dones pensionistes “que cobren un 38% menys que els homes a l'Estat, s’ aposta per impulsar noves reformes encaminades a equiparar les pensions i posar fi a la discriminació, valorant en termes econòmics el treball de cures que recau sobre les dones”.

El pacte assolit recomana lligar de nou la revalorització anual de les pensions d'acord amb l'IPC amb l'objectiu de "mantenir el poder adquisitiu" i, lligat a la reforma laboral, permetrà també "millorar" els salaris i les condicions de la població jove perquè se'ls garanteixin les pensions, va assegurar.

Reforma laboral

Sobre la reforma laboral, Vidal va dir que no era un acord de mínims "és un gran acord que no es pot llençar per la borda. És un canvi de paradigma en les relacions laborals i el fet que sigui acordada amb els agents socials es garantia de compliment".

Allò bàsic, per Vidal, és que fomenta l’estabilitat laboral “que ha de ser la norma i no l’excepció” per “promoure l'ocupació estable i de qualitat”, també va afegir que “recupera la negociació col·lectiva acabant amb la reforma del PP que beneficiava exclusivament als contractants.

Va defensar els ERTOS com a mecanisme principal per dotar de flexibilitat interna a les empreses “en lloc dels EROS d’extinció”, recordant que els ERTOS “han salvat milions de llocs de treball” durant la pandèmia.

Tanmateix, Vidal va recordar que “només fa dos anys que governem” i que aquestes reformes són les primeres per canviar l’actual model, “encara queda pendent la reforma de l’Estatut dels treballadors i d’altres”.

L’acte es va tancar amb un debat entre el públic i la diputada, conduït i moderat per la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol.