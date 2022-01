L’alcaldessa socialista de Sabadell, Marta Farrés, va participar al cicle «Manresa davant el canvi de cicle: una sortida progressista» per exposar la seva fórmula d’actuació: no deixar ningú enrere ara que ha d’arribar l’hora de les ciutats mitjanes.

Farrés va exhortar la Generalitat a fer un veritable plantejament de país, perquè després d’una era en la qual les inversions i la planificació s’han centrat en la metròpoli, «ja no hi caben més metros a Barcelona», però resulta imprescindible millorar el transport públic amb ciutats com Sabadell o Manresa.

Farrés va explicar que Barcelona està expulsant població perquè la tendència de moltes metròpolis ha estat convertir-se en un decorat en el qual només una minoria es pot permetre el luxe de viure, ja sigui a Barcelona, París o Nova York. Es tracta, va dir , «d’un model esgotat».

Arribats a aquest punt, Farrés es va mostrar convençuda que no queda altre remei que harmonitzar el territori a partir dels nodes funcionals que suposen les ciutats mitjanes.

Davant dels canvis, l’alcaldessa va deixar punts molt clars. Va dir que les revolucions tecnològiques i verdes s’han de dur a terme «sense deixar ningú enrere. No pot ser que a les persones pobres que no es poden canviar el cotxe se’ls impedeixi l’accés a una zona de baixes emissions». Tenint clar que té poc sentit que sigui pràcticament obligatori en aquesta societat tenir mòbil, però perfectament possible no tenir sostre o viure en la més absoluta precarietat, va alertar que la política té la funció de guiar la societat, però fent que les mesures siguin possibles, perquè els ciutadans no viuen «en una ciutat teòrica».

Es va mostrar d’acord amb Anjo Valentí, primer secretari del PSC de Manresa, en què l’espai públic és democràtic per definició i que ha de ser pensat per ser mantingut en condicions i, a més, que sigui maco, digne, útil per als ciutadans que el que volen és sentir-se orgullosos de la seva ciutat i pregonar-ho. A l’acte també va participar l’arquitecta Laura Ronquillo.