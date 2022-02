Per primera vegada, el pregó institucional de la Festa de la Misteriosa Llum es pronunciarà a dues veus. El Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat encarregada d'organitzar els actes de la celebració d'enguany, ha escollit els manresans Robert Guilanyà i Sònia Guedan per dur a terme la tasca en una elecció on s'ha volgut apostar per la gent jove, la paritat i la ciència.

L'acte es durà a terme el pròxim 18 de febrer a les 19.30 hores al Teatre Conservatori.

Guilanyà és enginyer aeroespacial. Després de passar per l'Institut Guillem Catà, Guilanyà va cursar Enginyeria Tècnica Aeronàutica a l'EPSC-UPC, Enginyeria Superior Aeronàutica a l´ETSEIAT-UPC, on va col·laborar com a becari en el laboratori de mecànica de fluids. A continuació, va fer un màster de postgrau en Enginyeria de Sistemes Espacials a Supaero a l'Institut Supérieur de l´Aéronautique et de l´Espace de Toulouse (França), on va passar a ser becari de l'agència espacial francesa (Centre National d´Études Spatiales, CNES), treballant amb la sonda Rosetta. Des de 2011, el Robert treballa a l'Agència Espacial Europea, al Centre Europeu d'Operacions Espacials a Darmstadt, Alemanya. Ha participat en la preparació i operació de diferents missions: la Venus Express i la Mars Express. Tanmateix, les missions a les quals ha dedicat més temps són la Rosetta-Philae i el projecte ExoMars.

Per la seva banda, Guedan és investigadora en recerca biomèdica de l'hospital Clínic de Barcelona. La manresana és llicenciada en Farmàcia i doctora en Biotecnologia per la Universitat de Barcelona. Durant els últims 16 anys, el seu treball s'ha centrat en el desenvolupament de teràpies gèniques i cel·lulars per al tractament del càncer. Ha estat vivint set anys als Estats Units per seguir la seva recerca a la Universitat de Pennsilvània. L'any 2017, va passar a formar part de l'Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), on lidera un programa de recerca per al tractament de tumors sòlids.

D'altra banda, el pregó infantil anirà a càrrec de l'escola Vedruna. Es durà a terme el dijous 17 de febrer a les 10.30 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa.

La reserva gratuïta d'entrades per ambdós pregons es pot fer a través de la web del Kursaal o presencialment a les taquilles del teatre.

Els actes de La Llum

Entre els actes, que enguany administra el Casal Cultural Dansaires Manresans, està previst recuperar el Misteri de la Llum, la Concòrdia i l’Arribada de la Llum i l’Aigua al Monument de la Llum, que el 2020 —just abans de la pandèmia— havia arribat a la seva 10a edició i que enguany s’ha renovat amb la voluntat de donar-li un nou impuls que permeti obrir l’acte a nous públics. Així, es proposa un canvi de guió, amb una obra nova que es podrà veure entre la plaça Infants i la Muralla, en un ampli espai escènic de cinc nivells.

Pel que fa als actes institucionals i tradicionals del dia 21, retornaran tots al carrer. Es farà la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, la tronada i la ballada de la imatgeria i la ballada de les danses participatives a la plaça Major (l’any passat es va fer al Conservatori).