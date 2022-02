El ple de l'Ajuntament de Manresa va autoritzar a la societat mercantil Aigües de Manresa S.A. la concertació d’un préstec de 3,5 milions d'euros amb Caixabank.

Els diners han de servir per al finançament d’inversions.

El passat 16 de desembre, el Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, societat municipal participada majoritàriament per l’Ajuntament de Manresa, va prendre acordar demanar el préstec per un termini de 10 anys i es va designar l'alcalde Marc Aloy Guàrdia perquè es pogués portar a la pràctica i signar l'operació, condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.

En la memòria del pressupost d’Aigües de Manresa, per l’exercici de 2021 es presentava un pressupost d’inversions per un import de 10.117.965 euros i unes necessitats de finançament aliè per un import de 5.797.930 euros, tenint en compte un autofinançament previst de 4.320.035 euros.

Revisades les actuacions fetes fins al tercer trimestre de 2021 i les pendents d’executar s’estima que l‘import sigui de 6.806.322 euros.

Amb aquest nou escenari, tenint en compte la previsió d’autofinançament serà de 3.268.828 euros, les necessitats de finançament aliè passen a ser de 3.500.000 euros.