Els actes tradicionals de la Festa de la Llum de Manresa han recuperat aquest dilluns la normalitat prepandèmica. Enguany, la Imatgeria manresana ha tornat a sortir al carrer en un 21 de febrer en què el bon clima i l'aixecament de les restriccions ha omplert la plaça Major i places del centre de Manresa d'ambient festiu.

Desenes de persones s'han congregat al matí a l'exterior de l'església del Carme per la banda del carrer de Puigmercadal on, mentre se celebrava la missa, s'ha anat col·locant la imatgeria per fer el seguici amb les autoritats. L'any passat també es va poder fer la solemne concelebració eucarística però els actes populars al carrer es van anul·lar per la covid.

La cerimònia religiosa ha estat presidida per Manel Guash Huriós, abat de Montserrat, que s'ha estrenat a la Festa de la Llum. La Coral Font del Fil i el Cor Parroquial Sant Josep del Poble Nou han acompanyant els cants amb la direcció de Mariona Soldevila Sala i Glòria Ballús Casòliva com a organista.

Els assistents que han omplert els bancs del Carme han rebut un programa de la celebració eucarística, una cartolina amb la lletra dels Goigs de la Llum, un punt de llibre dels administradors de l'edició d'enguany de la Festa de la Llum, el Casal Cultural Dansaires Manresans, i un tríptic editat per la parròquia del Carme amb fotografies del temple actuals i antigues i dels retaules que llueix obra de Sebatià Gallés, que s'hi van traslladar des de la Cova, on les han rellevat els mosaics de Marko Rupnik.

En acabar l'eucaristia, la Colla Castellera Tirallongues ha dut a terme la pujada del pilar de quatre a les escales del Carme entre els aplaudiments del públic que seguit l'actuació amb atenció, entre el qual l'alcalde Marc Aloy i l'abat de Montserrat. La colla no ha pogut efectuar la baixada de les escales perquè l'anxaneta no ho ha vist clar i han decidit donar per acaba l'actuació.

Posteriorment, ja a la plaça Major, on s'han posat tanques per crear un espai ampli al mig, s'ha fet la Tronada Manresana a càrrec de Pirotècnia Peñarroja, que molta gent ha segut amb les mans a les orelles, i que també ha estat aplaudida.

Tot seguit ha arribat la ballada de la imatgeria i la de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa i la participació de la Colla Geganters de Manresa i de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Per la plaça Major, envoltada per centenars de persones, han passat els cavallets de Manresa, que celebren 40 anys; els nans, els gegantons, la pubilla i l'hereu, els gegants, el lleó i l'àliga, que ha estat la més aplaudida. Ha fet les presentacions de cada grup Dolors Garzón, membre dels Geganters de Manresa. Per fer la ballada de danses participativa l'ha rellevat rere el micròfon Jordi Gros, director de l'Esbart Manresa.

L'ambient festiu s'ha notat especialment en aquestes dues ballades: El ball de rossinyol i La bolangera de Manresa. Les sardanes Dolços divuit peque i La Llum de Manresa, amb l'alcalde Aloy entre els dansaires que les han ballat, han posat punt i final cap a les 2 del migdia a la part més tradicional de la festa.

El programa d'activitats continuarà aquesta tarda a partir de les 4 amb la segona jornada de l'escape room El tresor de Lluís de Peguera, que ahir va exhaurir totes les places, tal com ha explicat aquest diari. Clourà la festa i la jornada l'acció 21 211 22- Sortim als balcons! amb el llançament de pirotècnia des de dotze punts diferents de Manresa, que s'aconsella mirar des dels balcons de les cases. Ho organitza Xàldiga.