El 25 de març del 2021 es va fer la presentació de la Travessa cap al 2022, un programa d'activitats a l'entorn dels eixos silenci (caminades conscients), paraula (amb ponències i taules rodones) i acció (neteges perimetrals a l'entorn natural de la ciutat). L'àmbit de la paraula va tenir tres eixos de reflexió: terra, humà i transcendent. Un any després, el divendres 25 de març vinent, coincidint amb els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, arrencarà la culminació d'aquesta travessa en forma de simposi amb l'enunciat Diàlegs per a la Transformació, que portarà a la capital del Bages pensadors capdavanters com Satish Kumar, Jorge N. Ferrer i Berta Meneses. S'allargarà tres dies, el divendres 25, el dissabte 26 i el diumenge 27.

La presentació del programa s'ha fet aquest migdia a l'Espai 1522 -on hi havia hagut el convent de Sant Domènec, un dels indrets amb els quals va tenir relació Ignasi en la seva estada a Manresa-, atès que demà, dia 1 de març, es podran començar a reservar les localitats per als diferents actes que inclou el programa, que és gratuït. Inclou lliçons magistrals, diàlegs, una caminada conscient i, com a cloenda, un concert al Santuari de la Cova a càrrec del pianista Josep Colom. La inauguració anirà a càrrec del jesuïta Xavier Melloni. Aquest dia es farà la caminada conscient fins al Pou de Llum.

Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat; Oriol Pérez Treviño, secretari de l'Associació Inspiració 2022, i Concepció Serra Teixidó, presidenta de l'Associació Inspiració 2022, han fet la presentació de Diàlegs per a la Transformació. Calmet ha expressat el seu "agraïment absolut" a la iniciativa del grup de persones que han fet possible la Travessa cap al 2022. Ha destacat la qualitat de les activitats que s'han portat a terme. "Han tocat la parcel·la més vinculada a l'àmbit espiritual i això ens ha anat molt bé" perquè ha enriquit el programa Manresa 2022.

Serra ha recordat la gènesi del grup que ha fet possible la Travessa, que es van posar en contacte el maig del 2018 per "vetllar per la celebració" dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa des del vessant de la "transformació interna de les persones", que és el que ell va viure a la capital del Bages en els onze mesos que hi va estar. Inspiració 2022 es va constituir el juliol del 2020 i el març de 2021, com s'ha dit, es va presentar la programació, que s'ha allargat fins a aquest mes de febrer i que a final d'aquest més culminarà amb el simposi.

Pérez ha remarcat que la Travessa cap al 2022 no finalitzarà aquí sinó que és un projecte de llarg recorregut que vol tenir continuïtat. Ha repassat el programa d'actes i també ha aportat informació dels ponents, i ha destacat que els diàlegs que inclourà, que tindran una durada d'hora i quart, volen esdevenir uns compromisos de ciutat que donin pistes de cap a on han d'anar les polítiques que governin la capital del Bages.

Ha posat l'accent en el nivell dels ponents i ha recordat que el concert final inclourà la que ha definit com l'obra "més important de la música catalana, Música callada, de Frederic Mompou. Ha posat de relleu, també, que el cartell anunciador i la portada del programa de Diàlegs per a la transformació és una col·laboració del pintor Frederic Amat, que va participar en una activitat de la Travessa cap al 2022.

El material de les activitats que s'han portat a terme es pot trobar a la seva web. Pérez no ha descartat que amb tot plegat es faci una publicació.

La programació

Divendres 25 de març : sessió inaugural a càrrec del jesuïta Xavier Melloni, membre del grup Inspiració 2022, amb el títol "L'arribada d'un pelegrí fa 500 anys i avui". Després de la xerrada, es presentaran els tres savis que acompanyaran els Diàlegs per a la transformació: Satish Kumar, Jorge N. Ferrer i Berta Meneses. En cloure la sessió inaugural, es farà una caminada conscient fins al Pou de Llum passant per la capella del Rapte. Tindrà lloc al teatre Conservatori a 2/4 de 7 de la tarda.

: sessió inaugural a càrrec del jesuïta Xavier Melloni, membre del grup Inspiració 2022, amb el títol "L'arribada d'un pelegrí fa 500 anys i avui". Després de la xerrada, es presentaran els tres savis que acompanyaran els Diàlegs per a la transformació: Satish Kumar, Jorge N. Ferrer i Berta Meneses. En cloure la sessió inaugural, es farà una fins al Pou de Llum passant per la capella del Rapte. Tindrà lloc al teatre Conservatori a 2/4 de 7 de la tarda. Dissabte 26 de març : lliçó magistral de Satish Kumar amb el títol "Our sacred link with the earth" ("El nostre vincle sagrat amb la terra"). A continuació, es presentaran les conclusions de la Travessa cap al 2022 de l’àmbit Terra a càrrec de Ramon Serra, del grup Inspiració 2022. A partir de 2/4 de 10 del matí, al teatre Conservatori. D'1/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia hi haurà el primer primer Diàleg per a la Transformació de l'àmbit Terra entre Satish Kumar, Ton Armengol (Escola Agrària de Manresa), Jaume Torras (Associació Meandre), Alba Gros (Associació L’Era) i Ramon Serra (Inspiració 2022). Moderarà aquest diàleg la relatora de l'àmbit Terra de la Travessa cap al 2022, Àngels Canadell. A 2/4 de 5 de la tarda es reprendrà l'activitat amb la lliçó magistral de Jorge N. Ferrer amb el títol "Espiritualidad encarnada: una visión integral del ser humano y de su transformación". A continuació hi haurà la presentació de les conclusions de l’àmbit Humà de la Travessa cap al 2022 a càrrec de Natxo Tarrés del grup Inspiració 2022. D'1/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre es portarà a terme el Segon Diàleg per a la Transformació de l'àmbit Humà entre Jorge N. Ferrer, Rosa de Paz (Consell de Solidaritat), Marc Bernadich (FUB) i Natxo Tarrés (Inspiració 2022). Moderarà aquest diàleg el relator de l’àmbit Humà de la Travessa cap al 2022, Oriol Pérez i Treviño.

Totes les sessions aniran lligades per petites meditacions musicals a càrrec d'Albert Galbany (bansuri) i Joan Miró (llaüt àrab i guitarra espanyola), en forma de pòrtic, interludi i conclusió.

Per consultar la programació i inscriure's a les activitats cal fer-ho a través d'aquesta pàgina web a partir de demà, dia 1 de març.

Els participants

Xavier Melloni (Barcelona, 1962) és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Jesuïta i estudiós dels Exercicis Espirituals, té al mateix temps un ampli coneixement dels textos de les diverses religions. Diverses immersions a l'Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. En la seva tasca com a acompanyant espiritual integra elements de diverses tradicions. És membre de Cristianisme i Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Viu en el centre espiritual La Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Entre les seves publicacions destaquen La mistagogía de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (2001), L'U en la multiplicitat (2003), Escletxes de Realitat (2007), El desig essencial (2019), Voces de la mística (2009), El Crist interior (2010), Vers un temps de síntesi (2011) i Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola. Una aproximació a la seva 'Autobiografia' (2020).

Satish Kumar (1936) és un activista i locutor britànic indi. Ha estat monjo jainista, defensor del desarmament nuclear i pacifista. En l'actualitat viu a Anglaterra. Kumar és fundador i director de programes del centre internacional d’estudis ecològics del Schumacher College i és editor emèrit de la revista Resurgence & Ecologist. El seu èxit més notable és la realització, juntament amb un company, EP Menon, d’una caminada per la pau de més de 8.000 milles el 1973–4197, des de Nova Delhi fins a Moscou, París, Londres i Washington, DC, les capitals dels primers països del món països amb armes nuclears. Resta convençut que la reverència per la natura ha de ser el centre de tots els debats polítics i socials.

Jorge N. Ferrer, Ph.D., té un grau de Llicenciatura de Psicologia Clínica (1991) de la Universitat de Barcelona, on va realitzar una investigació doctoral sobre l'electrofisologia de la meditació Soto Zen. Anteriorment va ser president del departament d'EWP, membre de la Fundació «La Caixa», investigador del Consell de Catalunya i erudit ERASMUS la Universitat de Cardiff, Gales. Ferrer és autor, entre d'altres, de Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality (2002) i Participation and the Mystery: Transpersonal Essays in Psychology, Education and Religion (2018), així como coeditor de El giro participativo: espiritualidad, misticismo, estudios religiosos (2008). L'any 2000, Ferrer va rebre el Premi Presidencial del Instituto Fetzer pel seu treball fonamental en estudis de consciència. Desde 2003 es assessor del Fondo Salamander para el Estudio Avanzado de la Conciencia, i el 2009 assessor de l'organització Religions for Peace a les Nacions Unides en un projecte d'investigació destinat a resoldre el conflicte interreligiós global.

Berta Meneses (Palència, 1945) és llicenciada en ciències químiques i teologia. És religiosa filipense i mestra zen en la línia de transmissió de Harada, Yasutani i Yamada (Zen Soto–Rinzai) Escola Sambokyodan. Treballa com a professora de matemàtiques i informàtica a l’Escola Nostra Senyora de Lourdes (Barcelona). Des del final dels anys 70 ha dut a terme un treball de recerca i aprofundiment de la cultura oriental, sobretot del buddhisme zen, participant periòdicament en cursos intensius de zen a Espanya, Europa i al Japó. Ha estat deixebla de Willigis Jäger i d’Ana M. Schlüter, mestres de l’Escola zen Sanbo-Kyodan. Va ser reconeguda Mestra Zen a Kamakura (Japó), l’any 1993, per Kubota Ji'un Roshi, i el 1998 per Ana M. Schlüter Kiun-An, amb el nom de Cho-Sui-An. Actualment duu a terme un treball intens dins l’àmbit del zen mitjançant conferències, cursos de meditació i seminaris d’estudi en diversos països d’Europa, América i el Japó. És presidenta de la Associació Zen Dana Paramita (Barcelona). Dins del Zendo Betania, és la mestra responsable de la zona de Catalunya i Balears, i de les zones de l’Amèrica Central, a El Salvador, i de l’Amèrica del Sud, a l’Equador.

Josep Colom va néixer a Barcelona el 1947. La música sempre ha estat quelcom important en l'àmbit familiar. De jove va guanyar el concurs internacional Jaén (1977) i el de Santander (1978). Més tard, el Ministeri de Cultura espanyol li va atorgar el Premi Nacional de Música. Als anys 70 va estudiar a l’Ecole Normale de Musique francesa, fundada per Alfred Cortot, i a França també ha enregistrat la major part dels seus CD per al segell Mandala amb obres de Brahms, Franck, Blasco de Nebra, Mompou, Falla, etc. També ha enregistrat en directe per al segell RTVE un DVD amb el tercer concert de Prokófiev i un CD amb obres de Chopin, Debussy i Ravel. Molts músics l’han ajudat a evolucionar, però especialment ho ha fet el compositor Joan Guinjoan. El seu món és el recital i la música de cambra, tot i que també ha treballat amb molt directors i músics i amb quasi totes les orquestres espanyoles. La pedagogia s’ha convertit en quelcom molt important per a ell, fent classes magistrals a més de treballar amb l’Aula de Música de La Universitat d’Alcalá d’Henares, l’Escola Superior Musikeon de València i el Conservatori del Liceu de Barcelona.