Quatre farmàcies manresanes consultades per Regió7 constaten un degoteig de persones interessades a comprar pastilles amb iode (iodur potàssic). Qui les demana, ho fa amb la voluntat de prevenir els riscos associats a una potencial radiació provocada per una fuita nuclear en el marc de la guerra a Ucraïna. Tanmateix, els professionals farmacèutics apunten que no són adequades en aquest context.

Els que els busquen, ho fan per una de les seves propietats. Permeten saturar la glàndula tiroide impedint que s’absorbeixi el iode radioactiu. A les farmàcies poden trobar-se diverses classes d'aquestes pastilles. Les més comunes es venen sota prescripció mèdica a persones que, per exemple, pateixen problemes de tiroides. Les altres són d’ús fitoterapèutic i no necessiten recepta per l'ínfima dosi de iode que porten.

Entre les farmàcies que han registrat algun demandant hi ha la Buxó de Manresa. «Algunes persones ens han vingut per comprar pastilles amb iode i, assegurant que les volen per por a un atac nuclear», explica Meritxell Lara, una de les responsables de l’establiment. «No les podem vendre sense recepta, ni tenen l’efecte que esperen els compradors», apunta.

La fòbia a un atac nuclear també ha fet que alguns interessats s’apropin a la farmàcia Planas de Manresa. La farmacèutica, Àngels Talaverón, confirma que l’interès per aquest producte ja es fa notar en les distribuïdores. «Ens han notificat que hi ha un augment de la demanda i que podria esgotar-se», detalla. Un comercial farmacèutic que ha demanat mantenir-se en l’anonimat, ha confirmat que la situació es dona a tota Catalunya.

«Les pastilles amb iode que se solen dispensar a les farmàcies no compleixen amb la funció pel que la gent les vol. Són dosis molt petites. Les farmàcies militars haurien de distribuir el producte adequat en cas de ser necessari», explica Inma Torralba de la farmàcia Tuneu.

Per donar pautes al sector davant un increment de la demanda, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha enviat un comunicat als establiments de la província. Alerten que únicament es poden vendre sota prescripció mèdica i recorden que, en cas d’emergència nuclear, ha de ser el Ministeri de l’Interior qui s’encarregui de la distribució del producte adequat.

Un consum excessiu pot derivar en problemes de salut

Els farmacèutics avisen que un consum de pastilles amb iode en excés pot ser el desencadenant de problemes de salut com, per exemple, hipotiroïdisme, és a dir, una disminució de la producció de l’hormona tiroidal.

Per evitar efectes secundaris, els experts apel·len a fer-ne ús únicament si ho ha recomanat un metge. «S’ha d’anar amb compte amb les pastilles amb iode, ja que alteren la síntesi de les hormones», apunta en aquest sentit Núria Ros, responsable de la farmàcia Ros.

Inma Torralba, de la farmàcia Tuneu, considera que la desinformació té un pes important en aquest creixent interès per les pastilles amb iode. «La gent té por i la informació que hi ha a Internet no sempre ens ajuda a informar-nos correctament», diu.