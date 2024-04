Tall de trànsit a Manresa en un tram de la carretera de Can Poc Oli, dijous i divendres

Amb motiu de la instal·lació d’una grua per fer les obres d'ampliació de la passera entre el Pont Vel i l’estació de Renfe, de Manresa, quedarà tallat un tram de l'antiga carretera de Barcelona, coneguda també com de Can Poc Oli, dijous i divendres de les 9 del matí a les 7 de la tarda.

L’Ajuntament de Manresa ha informat que, dins les obres corresponents al "Projecte de Passera Pont Vell-Estació del Nord, itinerari de connexió Pont Vell amb el transport públic", i amb motiu de la implantació d'una grua per al muntatge parcial de l'estructura de la passarel·la, dijous 2 i divendres 3 de maig es tallarà el trànsit de vehicles de la carretera C-1411b (Can Poc Oli) entre l'accés al barri de la Guia i l'Estació de Renfe.

Els vehicles accediran i sortiran del barri de la Guia des de la carretera C-55. L'entrada i sortida de l'aparcament de l'Estació de Rodalies serà des del Pont de la Reforma o cap a ell.

Es mantindrà l'itinerari de vianants des del Pont de la Reforma fins a l'accés al barri de la Guia per l'interior de l'aparcament de l'Estació de Rodalies.