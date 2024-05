A causa del famós robatori de coure, i de la deixadesa ancestral del ministeri, s’han reestructurat els horaris de Rodalies. Per la línia de Manresa circulen dos trens cada hora en cada sentit,

–Pobres manresans, només un tren cada mitja hora –em diu un amic d’una altra comarca que ha escoltat la ràdio.

–Bé de fet ja és el que teníem, excepte un reforç puntual a primera hora.

–De veritat?

–La major part de la jornada anava d’aquesta manera.

–I amb els Ferrocarrils de la Generalitat?

–Si fa no fa: dos trens cada hora, més reforços a primera hora, però tres hores a mig matí amb un tren cada 60 minuts.

–Els de la Renfe deurien anar més de pressa...

–Tots dos, a la ratlla d’una hora i mitja.

–I la comoditat?

–De Manresa en surts assegut a tots dos, però quan s’acosta a Barcelona s’omplen, i omplen, i omplen. El problema és la tornada, quan passa exactament el contrari.

–Podeu agafar l’autobús...

–Hi ha dies que l’autobús surt de Manresa amb gent dreta, i per poc que hi hagi embussos, encara triga més.

–Però quan traspassin Rodalies a la Generalitat, el servei millorarà, oi?

–Ferrocarrils compleix millor els horaris, però van fer un pla per obligar els manresans a canviar de tren a Martorell. Ves a saber què són capaços d’inventar quan tinguin Rodalies.

–Em pensava que l’embolic del coure us havia enfonsat en el desastre, i veig que en realitat ja hi estàveu ben ficats.

–Una hora i mitja per fer setanta quilòmetres? Com se’n diu, d’això? Desastre estatal, desastre autonòmic, desastre de busos plens, desastre de carreteres que es col·lapsen. Ah, i no t’ho perdis: el dilluns de segona Pasqua, com que ha sigut festa a Barcelona, la R4 ha fet horaris de diumenge: un tren cada hora. Ja se sap que Rodalies de Catalunya són en realitat, les «Cercanías Barcelona» rebatejades per la Generalitat per fer veure no se què.