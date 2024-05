Saber mantenir les tradicions

Mantenir les tradicions és fonamental per preservar la riquesa cultural dels nostres pobles i ciutats. Fer-ho, però, no és una tasca fàcil i no deixa de ser un repte. Per preservar les festivitats i manifestacions culturals que donen identitat als diferents territoris, a banda de creure-hi, és important saber-les transmetre i, sobretot, tenir l’habilitat de cultivar el relleu generacional perquè així ens assegurem que el tenim avui tindrà continuïtat demà. Si les generacions futures no hi tenen interès, i no agafen el guant de les actuals i les passades, difícilment perduraran.

Un cas molt clar el tenim a Sant Vicenç de Castellet amb el més que centenari Ball de Gitanes, que aquest diumenge va batre rècord de balladors i balladores. Més de 450 persones de totes les edats van omplir com mai la plaça de l’Ajuntament en una mostra cultural que es troba en un dels seus millors moments de forma. El ball, que es va incorporar l’any 2019 al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, és una tradició amb 117 anys d’història, que es va recuperar fa més de 30 anys com a festa popular. L’esclat que ha fet enguany la festa, amb més dansaires que mai, no és flor d’un dia, ni fruit de la casualitat, sinó del treball de les persones que al capdavant de l’organització han sabut mantenir i dissenyar una festa oberta, transversal, integradora i intergeneracional, sense perdre ni l’essència, ni la rigorositat històrica que la caracteritza.

L’Associació del ball de Gitanes de Sant Vicenç, l’entitat que organitza la festa, té clar que garantir la seva continuïtat i mantenir viva la tradició implica pensar en futurs lideratges. En els darrers anys, per assegurar-se aquest futur, ha incorporat al programa noves activitats destinades a mantenir i fer créixer el planter de la festa i ha potenciat els actes de la versió infantil i juvenil, que es fa el dia abans de la ballada oficial. Aquest any s’ha incorporat una ballada jove nocturna, on podia participar tothom qui volgués amb l’únic requisit de tenir entre 13 i 30 anys, i va ser tot un èxit. També va consolidar el sopar popular que es va estrenar l’any passat.

L’objectiu de tot plegat, tal com explicava el mateix president de l’entitat, Pere Anton Llobet, és «donar protagonisme a les futures generacions, que són les que hauran d’entomar les Gitanes», tant com a balladors com al capdavant de l’entitat organitzadora. Una visió de futur perquè l’èxit que avui viu la tradició no quedi només en un moment d’eufòria i es preservi.