La Clínica Sant Josep de Manresa tindrà una unitat per al tractament del dolor

Actualment, el dolor ha passat de ser un símptoma d’una malaltia a convertir-se en una malaltia amb la seva pròpia complexitat. Es calcula que, a l’Estat, 9 milions de persones pateixen dolor crònic. Segons el Baròmetre del dolor crònic a Espanya del 2022, aquesta malaltia està afectant un 25,9% de la població adulta, i revela que les dones presenten una major prevalença de la malaltia (30,5%) respecte als homes (21,3%). Per això, tant per a la Clínica Sant Josep com per a Mivi Salut és una prioritat donar resposta a aquesta necessitat.