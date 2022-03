FGC destinarà a l’entorn de 40 milions d’euros per fer arribar la línia Llobregat-Anoia a la plaça Espanya de Manresa (30 milions) i per perllongar-la fins al parc de l’Agulla (10 milions). Regió7 va avançar ahir que la nova parada que rellevarà l’actual Baixador, que anirà a terra, es farà finalment sota el Passeig-plaça Espanya i que el tren arribarà a l’Agulla per La Parada. Ahir, en la presentació pública, es va saber que la intenció és que les dues obres es puguin fer juntes, que comencin a final del 2023 i que estiguin acabades en un any i mig o dos.

La presentació del projecte va portar a Manresa Marta Subirà, presidenta de FGC; Pere Calvet, director general de FGC, i Pere Mateu, director de projectes de FGC, que el van explicar al saló de sessions de l’ajuntament al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages, a la Taula de Territori i Sostenibilitat i al consorci viari del Consell Comarcal del Bages. En la roda de premsa posterior, Subirà va estar acompanyada per l’alcalde Marc Aloy, i per Àdria Mazcuñán, presidenta del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages.

La nova estació: sota el bar Plaça

Acabat l’estudi informatiu per saber a on anirà la nova estació sota terra, que se situarà on hi ha el bar Plaça -un quiosc municipal que funciona amb una concessió-, aquest estarà a exposició pública. El proper serà licitar el projecte constructiu i les obres, per començar-les a final del 2023. A banda, properament, com va informar ahir aquest diari, es licitarà l’estudi informatiu per decidir on s’ubiquen les estacions que es faran al barri de La Parada i al parc de l’Agulla, on s’aprofitaran les vies del tren de mercaderies, i el projecte constructiu del perllongament. Subirà va dir que, tot i que aquesta part no està inclosa en el pressupost fins al 2025, atès que l’actuació entre Manresa Alta i plaça Espanya costarà menys del que s’havia dit -d’entre 40 i 60 milions passa a 30- la idea és fer les dues.

Aloy va recordar que resoldre la integració dels FGC a la trama urbana «era una demanda històrica» i que el darrer any també s’ha treballat en l’àmbit comarcal per «estirar aquesta inversió de Ferrocarrils amb una mirada cap a la comarca» que es va traduir en un seguit de propostes de consens a la Generalitat, que «han estat recollides en gran mesura». Les va explicar Subirà. Va avançar que les obres que faran passar sota terra tot el trajecte del tren des de l’estació Manresa Alta, enderrocaran l’estació Manresa Baixador i faran la nova estació sota terra a la plaça Espanya (l’altra opció era a la plaça de les Oques), «per les característiques del projecte, ens permet escurçar els terminis amb el que s’havia calculat quan no estava del tot definida quina havia de ser l’opció triada i les calculem en un any i mig o dos».

Va remarcar que en el contracte programa signat entre FGC i el Govern català per als propers anys «les apostes fortes són en bona mesura» per a la línia Llobregat-Anoia, de manera que, en el cas de la L8 de Barcelona -servei de ferrocarril metropolità que forma part d’aquesta línia- els ciutadans no només arribin a plaça Espanya sinó també fins a Gràcia. Hi va afegir «una proposta que tenim molt madura i que esperem executar els propers anys, que és la millora de la intermodalitat a Sant Vicenç de Castellet amb passos inferiors que s’han d’executar a la línia de FCG i a la de Renfe. L’acord amb Adif és poder-los executar de manera paral·lela perquè aquest intercanvi pugui ser aviat una realitat». Serà on, de moment, caldrà passar d’una línia a l’altra.

Com a dada, va aportar que, després de la pandèmia, pel que fa a la demanda d’usuaris de FGC a Manresa, «estem en un 92%, per sobre del que és la línia en general, que és del 86,4% i de la mitjana de les línies metropolitanes. Per tant, encara justifica més aquestes apostes i inversions que fa la Generalitat».

Aloy va insistir en la importància cabdal del projecte i en va destacar el perllongament fins a l’Agulla. Per una banda, perquè l’estació a La Parada «ens permet connectar al centre amb tren un dels barris més poblats de la ciutat i que té un nombre d’usuaris més gran de l’autobús en només dues parades». Per l’altra, perquè l’estació de l’Agulla anirà «associada a un aparcament dissuasiu d’una dimensió suficient perquè les persones de la comarca que arriben amb vehicle privat li puguin deixar i anar amb tren al centre».

Pel que fa a la ubicació de la nova estació Pere III sota el Passeig-plaça Espanya, va celebrar que aquesta opció possibilitarà tenir una andana central amb «una línia que ens arriba de Barcelona i una que va cap al parc de l’Agulla», cosa que no hauria fet possible l’estació a la plaça de la Font de les Oques. Entre els diferents aspectes que reforcen l’alternativa triada va esmentar el fet de transformar i poder posar al dia la plaça Espanya, que podria incloure canviar la ubicació del Bar Plaça.

Subirà va dir que la integració de l’estació sota terra «s’ha fet d’una manera molt amable perquè per part de la ciutadania sigui molt fàcil accedir-hi». S’hi arribarà amb una escala i una escala mecànica.

Aloy va avançar que una altra petició feta a FGC que farà més endavant és millorar els accessos de l’estació de Viladordis «perquè siguin molt més propers a la Fàbrica Nova».

Temes pendents al Bages

Àdria Mazcuñán, presidenta del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages i alcaldessa de Sant Fruitós, va recordar el treball conjunt i consensuat per poder arribar «a la carta que es va fer arribar a Ferrocarrils de propostes de millora i de reforç respecte el transport ferroviari a la Catalunya Central». Com Aloy, es va congratular de les passes fetes però va dir que encara hi ha pendent incrementar les freqüències i la rapidesa, «sobretot en el tram de Monistrol a Manresa»; la unificació de les tarifes, bonificacions i títols a la comarca; quin ha de ser el futur de les línies de Súria i de Sallent, i com salvar les barreres que suposen les dues línies de tren a Sant Vicenç.