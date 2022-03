Una jornada d’orientació educativa adreçada a professionals donarà dilluns el tret de sortida a la Fira de l’Estudiant 2022, que enguany celebrarà la trentena edició.

La fira se celebrarà en format virtual per tercer cop –la darrera vegada que va tenir format presencial va ser el 2019.

Dilluns, però, la jornada inicial tindrà format presencial i es durà a terme de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 3 del migdia a la sala d’actes de la FUB1.

En aquesta jornada d’orientació educativa s’explicaran les novetats del sistema educatiu, es presentaran els detalls de la Fira de l’Estudiant i Queralt Capsada i Munsech, professora de Sociologia de l’Educació al Departament d’Educació de la Universitat de Glasgow, pronunciarà la conferència «Expectatives educatives i orientació».

A partir del 24 de març el certamen presentarà a través de la pàgina web firaestudiant.cat l’oferta formativa dels estudis que es cursen al Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès.

Totes les persones que visitin la pàgina web podran consultar itineraris formatius, l’oferta formativa i també tota la informació dels centres educatius i universitats d’aquestes comarques a través de les jornades de portes obertes virtuals.

Donar suport i orientar

El conseller de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada i Valiente, ha assegurat que «la Fira de l’Estudiant manté la voluntat de donar suport i orientar l’alumnat en el moment de definir el seu itinerari formatiu i ocupacional».

Un dels reclams de la fira seran les xerrades informatives gratuïtes adreçades a les famílies en què es plantejaran aspectes com la mobilitat internacional (31 de març), les beques disponibles a l’educació postobligatòria (31 de març), les claus per fer un bon acompanyament a la salut emocional dels joves (7 d’abril) i s’explicaran les eines i consells per tal que pares i mares orientin els joves als estudis (23 de març).

El certamen està impulsat pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Lacetània, el Consell Comarcal del Berguedà, el Consell Comarcal del Moianès, l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i el Consell Comarcal del Moianès.