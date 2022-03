A la guerra perdem tots, no hi ha guanyadors. I aquest conflicte és una bogeria i absurd”. Aquestes són les paraules que la manresana sor Lucía Caram ha dirigit a alguns dels ucraïnesos refugiats que viatgen aquest dissabte des de Polònia cap a Catalunya amb el comboi de cinc autocars organitzat per l’Associació de Voluntaris de CaixaBank. Aquest desplegament, que s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, liderat per la religiosa, i de l’associació Mensajeros de la Paz, ha permès que unes 200 persones més abandonin la frontera amb Ucraïna.

Cada paraula que pronuncia la religiosa manresana i és traduïda per la intèrpret que l'acompanya provoca una onada d’emocions que s’acaba reflectint en les expressions d’aquells que viatgen cap a Catalunya després de dir adeu a tota una vida. “Demanem que s’aturi aquesta bogeria i que en lloc de tirar bombes, puguem repartir abraçades”, ha dit Caram, qui també ha instat les administracions a actuar per aturar la guerra a Ucraïna.

La religiosa ha animat els presents en el viatge a cantar l’himne ucraïnès per construir un pont simbòlic “entre els que s’han quedat al seu país i els que marxen, ja que en el cor no hi ha distància”. Després d’uns segons de silenci, l’himne del país ha omplert cada racó de l’autobús que ha fet que les emocions s'hagin desbordat i que molts no hagin pogut contenir les llàgrimes.

La situació a la frontera

El comboi va sortir ahir a les 7 de la tarda de Polònia i la previsió és que arribin a Barcelona demà al matí. Hores abans, en la gravació d’un centre comercial on els que escapen de les bombes esperen un lloc a on anar, Caram lamentava que «mai no m’hauria imaginat viure una realitat com aquesta». Aquest és el tercer viatge que fa a la frontera d’Ucraïna per recollir refugiats, i en aquesta ocasió, ha mostrat a Regió7 com és el seu dia a dia.

El comboi va partir dimecres d’aquesta setmana de Barcelona amb destinació a les localitats poloneses de Tarnow, Rzeszów i Przemysl. Hi ha un altre comboi amb cinc autocars més també organitzat pels voluntaris de l’entitat d’estalvi que sortirà dimecres vinent. Cada trajecte suposa més de 30 hores de viatge i un recorregut de prop de 2.700 quilòmetres a través de cinc països.

Caram no va poder concretar ahir a Regió7 quantes de les 200 persones del comboi amb què viatja ella es repartiran per Manresa i la comarca. Va explicar que hi ha força canalla i que l’Hospital de Campanya de Santa Anna acollirà alguns d’aquests infants i alhora farà seguiment dels ciutadans acollits a Barcelona.