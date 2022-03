Si Ignasi de Loiola va arribar a Manresa d’una manera i en va sortir d’una altra després d’una profunda transformació interior ara fa 500 anys, per què no pensar que a la ciutat hi pugui haver un centre que tingui com a eix els processos i les experiències de transformació interiors?

El grup Inspiració 2022 hi ha posat fil a l’agulla. Es dirà Centre Inspira, i serà al convent de les caputxines del carrer Talamanca, tal com va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 25 de març). Han formalitzat un conveni amb l’actual comunitat de religioses. Actualment n’hi ha quatre, i difícilment hi haurà relleu. Les caputxines del convent volen que l’edifici quedi per a la ciutat. Paral·lelament, l’Ajuntament de Manresa negocia amb l’orde religiós la seva cessió.

Inspiració 2022 ha organitzat aquest cap de setmana els «Diàlegs per a la Transformació» per reflexionar, precisament, sobre les transformacions interiors, personals i col·lectives, com la que va viure Ignasi de Loiola a Manresa fa 500 anys. Hi han participat més de 400 persones. Ha estat durant el simposi que s’han anat donant detalls sobre el nou espai, que també acollirà un centre de silenci. El cicle culmina l’experiència Travessa cap al 2022 que s’ha celebrat el darrer any amb xerrades i caminades conscients.

El secretari d’Inspiració 2022, Oriol Pérez, va explicar que a la Cova també s’aprofundeix en la transformació interior però «amb una mirada, evidentment, en clau cristiana. Aquí es vol fer des d’una espiritualitat sense Déu, perquè l’espiritualitat no és únicament un patrimoni que pertany a les religions. Es tracta de redescobrir això, sense proselitismes». Va afirmar que commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa està molt bé, «però el nucli fonamental és que hi ha una persona, Ignasi de Loiola, que va viure un procés de canvis interiors, i que després del 2022 vindrà el 2023 i n’ha de quedar alguna cosa». En aquest cas seria el Centre Inspira.